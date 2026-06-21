Tamburello Serie A maschile – Ceresara in scioltezza a Cavriana (0-2)

CAVRIANA L’atteso derby a Cavriana è stato vinto dalla Ceresarese: rispettati i pronostici al termine di una bella gara che ha messo di fronte due squadre reduci da successi in terra orobica. «Il Ceresara si è dimostrato una compagine molto tosta – spiega il direttore tecnico dei locali Alessandro Nobis – Da parte nostra, soprattutto nel secondo set, siamo partiti bene, ma i nostri avversari ci hanno rimontato andando a centrare il successo». Replica il presidente Fabrizio Pezzini: «Senza problemi il primo set, vinto con estrema facilità. Nel successivo sono partiti forte loro, ma non ci siamo scomposti: abbiamo imposto il nostro ritmo e il nostro gioco, lasciandoli a tre punti. Complimenti alla squadra».