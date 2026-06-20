Tavoli di lavoro per definire strategie per l’ambiente e la mobilità sostenibile nel polo di Valdaro

Mantova L’accordo siglato lo scorso anno fra Confindustria, Comune di Mantova e Comune di San Giorgio Bigarello, con l’obiettivo di elaborare una strategia e individuare le relative azioni utili a gestire in modo sostenibile il traffico e la mobilità nell’area di Valdaro Olmo Lungo, è entrato nel vivo. Nei giorni scorsi, si sono tenuti dei tavoli di lavoro, coordinati da Confindustria, a cui hanno partecipato enti pubblici e aziende private del comparto, per ragionare su criticità, opportunità e buone pratiche. Il prossimo passaggio, che viene richiesto alle aziende, con il supporto del Comune di Mantova, che ha ottenuto un finanziamento in merito, è quello di mappare gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori per definire, partendo da un’analisi dei dati raccolti, bisogni reali, necessità infrastrutturali e scelte strategiche di mobilità sostenibile. “Il polo logistico e produttivo di Valdaro – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente del Comune di Mantova Davide Provenzano – è una delle grandi scommesse vinte dalla scorsa amministrazione. Tale polo ha avuto una grande espansione con oltre 50 aziende insediate ad oggi e con oltre 2.000 nuovi posti di lavoro. Un’area vasta ma dove il traffico, inevitabilmente e sempre di più, si intensificherà. Va quindi ripensata e gestita al meglio la mobilità di merci e di persone, in modo coordinato e strategico, con un’attenzione alla sostenibilità ambientale e immaginando, dove possibile, soluzioni innovative”.