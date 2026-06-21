Arti marziali – Il Karate Do di Campitello e Bozzolo sul podio ai Nazionali Feiska

PUEGNAGO DEL GARDA (Bs) Il Palazzetto dello Sport di Puegnago ha fatto da cornice, domenica scorsa, alla settima edizione del Campionato Nazionale FEISKA, appuntamento di riferimento per il karate italiano. Una giornata di sport e competizione che ha visto protagonisti anche gli atleti del Karate Do di Campitello e Bozzolo, capaci di distinguersi con risultati di assoluto rilievo. La società guidata dal Maestro Claudio Nardi ha portato in gara tre giovani atleti, Antonia Popa, Elia Martani e Sofia Fermi, che si sono messi in evidenza sia nelle prove di Kata (forma) sia nel Kumite (combattimento) individuale. Tutti e tre sono riusciti a salire sul podio, confermando l’elevato livello tecnico raggiunto dalla scuola e la qualità del lavoro svolto in palestra. Le prestazioni offerte dagli atleti rappresentano l’ennesima conferma della solidità del progetto sportivo del Karate Do, frutto di un impegno costante e di una preparazione curata nei dettagli. Il lavoro del Maestro Nardi si dimostra ancora una volta determinante nella crescita dei ragazzi, che continuano a raccogliere risultati importanti in ambito nazionale. Un bilancio decisamente positivo per la società di Campitello e Bozzolo, che torna dalla rassegna FEISKA con un bottino ricco di medaglie e nuove conferme per il futuro.