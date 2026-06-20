Pallavolo serie D f – L’Ngs Porto riabbraccia la regista Giulia Oriente

Porto L’Ngs Porto mette a segno un gran colpo: la palleggiatrice Giulia Oriente torna a vestire la maglia gialloblù, società con cui ha avviato il proprio percorso prima di affermarsi nei campionati nazionali. Oriente ha giocato a Porto dal 2018 al 2020 in B2 e nel 2020/2021 in B1, poi in B1 a Volta Mantovana (2021/2022) e Campagnola (2022/2023), quindi in B2 a Torbole (2023/2024) e Piadena (2024/2025). Per la prossima stagione sarà protagonista in serie D con la formazione mantovana, mettendo a disposizione dello staff tecnico guidato da Nicola Bolzoni esperienza e qualità. Parallelamente guiderà anche master individuali settimanali rivolti alle palleggiatrici del settore giovanile, contribuendo alla crescita tecnica del vivaio.