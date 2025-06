Calcio Serie B – Il Mantova in ritiro a Mezzana dal 14 al 27 luglio

MANTOVA Ora è ufficiale: sarà Mezzana la sede del ritiro estivo precampionato 2025-26 del Mantova. L’ha comunicato ieri la società di viale Te, aggiungendo anche le date in cui i biancorossi soggiorneranno nella località trentina, situata nel cuore della Val di Sole: da lunedì 14 luglio a domenica 27 luglio. Gli allenamenti si svolgeranno al centro sportivo comunale di Mezzana in via del Pressenach, mentre la squadra alloggerà al Ravelli Sporting Family Hotel di Marilleva (2 chilometri e mezzo dal campo). Mezzana è posta 940 metri sopra il livello del mare, dista poco meno di 200 chilometri dal centro di Mantova ed aveva già ospitato i biancorossi nell’estate 2010, che vide l’Acm ripartire dalla D.

Il ritiro estivo della truppa di Possanzini sarà anticipato dal raduno previsto per giovedì 10 luglio al Sinergy Center, dove Burrai e compagni si alleneranno fino a domenica 13, prima del trasferimento in Trentino. Ulteriori dettagli sul ritiro estivo precampionato in Val di Sole verranno resi noti nei prossimi giorni, a cominciare dalle amichevoli che in viale Te stanno definendo. L’idea è quella di ricalcare il percorso della scorsa estate, partendo come da tradizione da un avversario dilettantistico per salire fino alla Serie A: quasi sicuro il Genoa; possibile bis anche col Napoli che è lì vicino, a Dimaro.

La prima partita ufficiale del Mantova è in calendario per domenica 17 agosto (orario da definire) allo stadio Penzo contro il Venezia: vale per i 32esimi di Coppa Italia e sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset (Italia 1 o canale 20) che detiene l’esclusiva della manifestazione. Il campionato partirà il 22 agosto con il consueto anticipo del venerdì. Il calendario potrebbe essere svelato a Mantova, in un evento a Palazzo Te: il presidente biancorosso Piccoli ha già presentato la candidatura alla Lega di B, ma c’è da battere la concorrenza di Castellammare di Stabia.