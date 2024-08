Calcio Serie B: Prima sconfitta per il Mantova che cede di corto muso alla Juve Stabia (1-0)

PIACENZA Prima sconfitta per il Mantova che deve arrendersi alla Juve Stabia. Gara indirizzata per un errore difensivo di Festa che regala palla agli avversari che ne approfittano con Piscopo al 14′. Un primo tempo di marca gialloblù; nella ripresa Possanzini prova a scuotere la squadra gettando in mischia Mensah, Ruocco, Bani, Aramu e Galuppini, ma sono poche le occasioni pericolose create. Di fatto finisce 1-0 per le vipere. Domenica tutti il Martelli per Mantova-Salernitana; fischio d’inizio alle 20.30.

Buonasera dallo stadio Garilli di Piacenza, teatro della sfida tra Juve Stabia e Mantova. Si gioca qui a causa dell’indisponibilità dello stadio Menti di Castellammare, che doveva ospitare il match. Entrambe neopromosse, entrambe a 4 punti dopo le prime due giornate, Juve Stabia e Mantova promettono una gara spettacolare. I biancorossi di Possanzini, reduci dal palpitante 3-2 al Cosenza, cercano un’altra vittoria. Ma i campani allenati da Pagliuca non sono da meno. Fuori causa l’infortunato Panizzi. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

JUVE STABIA-MANTOVA 1-0

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Folino, Ruggero (60′ Andreoni), Bellich; Floriani Mussolini (76′ Baldi), Buglio, Leone (75′ Di Marco), Rocchetti; Piscopo, Mosti (76′ Artistico); Adorante (56′ Candellone). A disp.: Matosevic, Zuccon, Meli, Tonin, Gerbo, Andreoni, Maisto, Piovanello. All.: Pagliuca.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Cella, Redolfi, Solini (55′ Bani); Burrai, Muroni; Bragantini (71′ Galuppini), Debenedetti (71′ Aramu), Fiori (55′ Ruocco); Mancuso (55′ Mensah). A disp.: Sonzogni, Wieser, Radaelli, Fedel, Trimboli, Artioli, De Maio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Mario Perri di Roma 1 (assistenti: Pagliardini di Arezzo e Catallo di Frosinone; addetto al Var: Meraviglia di Pistoia).

RETI: 14′ Piscopo.

NOTE: Ammoniti: Folino, Redolfi, Bellich, Thiam, Baldi. Calci d’angolo: 5-7. Recupero: 2′ + 8′ .

Secondo tempo

97′ Finisce qui. Prima sconfitta per il Mantova.

91′ Colpo di testa di Burrai sopra la traversa.

90′ Ancora 8′ i minuti per le speranze biancorosse.

86′ Circolazione di palla troppo lenta per i biancorossi che non riescono a sfondare il muro gialloblù.

80′ Juve Stabia schiacciata nella propria metà campo: aspetta i biancorossi per poi ripartire in contropiede.

79′ Troppe imprecisioni da parte del Mantova.

71′ Ultimi due slot usati da Possanzini: dentro anche Galuppini e Aramu per Bragantini e Debenedetti.

68′ Riprende la gara.

67′ Cooling break.

66′ Mensah tutto fare: riceve palla, si invola e la mette in mezzo per Debenedetti che sbaglia completamente la conclusione.

60′ Punizione insidiosa di Bragantini che sibila vicina al secondo palo.

56′ Triplo cambio per Possanzini che toglie Mancuso, Solini e Fiori per Mensah, Bani e Ruocco.

53′ Occasionissima per il Mantova con Debenedetti che lavora palla, la dà a Maggioni che la filtra per Mancuso, ma la conclusione finisce addosso a Thiam.

50′ Pericolosissima Juve Stabia con Mussolini che lascia partire un destro potente. Festa respinge in angolo.

46′ Juve Stabia che attacca da destra verso sinistra. Mantova da sinistra verso destra, sotto al curva dei propri tifosi.

46′ Inizia la ripresa. Nessun cambio per entrambe le formazioni.

Primo tempo

47′ Nel frattempo scoppia un battibecco tra i due allenatori. Per fortuna nulla di grave. A tra poco.

47′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Saranno 2′ i minuti di recupero.

39′ I virgiliani prendono fiducia: ci prova anche Debenedetti con un rasoterra debole, ma la palla finisce tra le braccia di Thiam.

36′ Primo squillo per i biancorossi con Mancuso che prova un rasoterra dal limite che viene deviato in angolo. Dagli sviluppi nulla da segnalare.

34′ Altra occasione per i campani: Ruggero colpisce di testa da distanza ravvicinata, ma Festa c’è e para.

31′ Primo ammonito del Mantova: è Redolfi. Il difensore si disinteressa della palla e placca l’avversario.

24′ Riprende la gara.

23′ Cooling break.

18′ Juve Stabia che cresce e guadagna metri: Buglio penetra in area e di piattone manda fuori di poco.

14′ Gol della Juve Stabia. Festa sbaglia a riavviare l’azione e mette il pallone sui piedi di Mosti il quale mette al centro per Piscopo che segna a porta sguarnita.

10′ Prima conclusione della partita: è Adorante della Juve Stabia. Palla alta.

7′ Primi minuti di gioco senza emozioni: le due squadre si stanno ancora studiando.

4′ Cinque i cambi di Possanzini rispetto alla gara casalinga col Cosenza: Solini, Cella, Muroni, Debenedetti e Mancuso.

1′ Calcio d’inizio battuto dalla Juve Stabia.

Pre-gara

Un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Sven-Göran Eriksson.

Le formazioni fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi dei tifosi. Juve Stabia in divisa gialla e strisce blu. Mantova in divisa rossa con le spalle bianche.

Le formazioni fanno il loro rientro negli spogliatoi. Ultimi minuti per sistemare i dettagli e poi si alza il sipario.

Intanto iniziano a popolarsi gli spalti del Garilli. Sono un migliaio i supporter virgiliani giunti a Piacenza per supportare i biancorossi.

Terreno in buone condizioni. Temperatura dell’aria sui 30 gradi. Nel frattempo le squadre sono impegnate col riscaldamento.