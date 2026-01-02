Calcio Serie B – Mantova, Bardi da domani a Veronello con i nuovi compagni. La Samp soffia Begic

MANTOVA La sessione invernale del calciomercato è scattata alla mezzanotte. Il gong di chiusura suonerà alle ore 20 del 2 febbraio. In casa Mantova si partirà con un annuncio imprevedibile fino a poche settimane fa: quello del portiere Francesco Bardi, classe 1992, in prestito dal Palermo con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Imprevedibile perchè comporta il declassamento e la probabile partenza di Marco Festa, anche capitano della squadra biancorossa. La mossa ha destato qualche perplessità nella tifoseria virgiliana, che non ritiene una priorità il cambio del portiere. La mancata disponibilità del Mantova a rinnovare il contratto a Festa (in scadenza il prossimo 30 giugno) ha fatto precipitare gli eventi. Per il suo futuro Festa sta valutando varie opzioni. Si era parlato del Ravenna in C, ma non è da escludere un sondaggio della Sampdoria che cerca un sostituto del deludente Coucke. Quanto a Bardi, verrà appunto annunciato oggi e già domani sera raggiungerà i nuovi compagni a Veronello per i primi allenamenti. Debutterà domenica 11 al Martelli, proprio contro quel Palermo che ha appena lasciato.

Altri volti nuovi non sono per il momento attesi in viale Te. Il ds Leandro Rinaudo sta sondando diversi nomi ma si scontra con la reticenza di alcuni di essi, che non fanno mistero di ambire a piazze più blasonate. Emblematico il caso dell’esterno d’attacco del Parma Tjas Begic (’03): non è bastato a Rinaudo muoversi in anticipo, nè sono bastati i trascorsi del giocatore con mister Modesto a Vicenza per convincerlo a trasferirsi a Mantova. E così andrà alla Sampdoria. La beffa rischia di ripetersi col difensore centrale Davide Veroli (’03), in prestito al Palermo dal Cagliari: piace al Mantova, ma sulle sue tracce si è messa la solita Samp, oltre allo Spezia e al Cesena.

In uscita, da registrare l’affondo dell’Ascoli per Francesco Galuppini, che sembrava destinato al Ravenna. All’attaccante era arrivata anche una maxi offerta dall’Ospitaletto.