Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, col Sala Consilina in palio punti salvezza

MANTOVA La serie A del futsal non si ferma e con l’inizio del 2026 regala ai tanti, appassionati tifosi una giornata tutta da seguire, seppure spalmata in tre date. Si inizia stasera alle 20.30 con l’anticipo tra Sporting Sala Consilina e Saviatesta Mantova. Appuntamento in trasferta per i virgiliani, che in terra campana cercano fortuna e nuove conferme. Sarà però tutt’altro che una passeggiata per gli uomini di mister Milella: al centro sportivo di San Rufo l’avversario sarà infatti la quinta forza del campionato, un’altra corazzata capace di sottomettere anche la capolista L84 Torino e le stelle del Napoli. I biancorossi ripartono fiduciosi, grazie al pareggio conquistato con carattere e determinazione contro l’Active Network al Palasaguaitzer. Contro i laziali Leleco e compagni sono andati sotto quattro volte durante l’arco del match, e per quattro volte hanno recuperato lo svantaggio, senza però riuscire a sferrare la zampata finale. Un peccato per i due punti persi, ma per i virgiliani probabilmente pesa molto di più quello conquistato, dato che è servito ad interrompere un digiuno di risultati che andava avanti da sette partite. E’ altrettanto vero che, a due giornate dal giro di boa, la squadra di Milella rimane penultima in classifica, in compagnia di Pirossigeno Cosenza e Came Treviso. Ma il match con il Sala Consilina e quello successivo con la Global Work Capurso, distante solo due punti, potrebbero proiettare i mantovani fuori dalla zona playout al termine del girone di andata. È quello che si augurano dirigenti e staff tecnico. Pur con grande prudenza e senza facili entusiasmi, in casa Saviatesta si respira dunque ottimismo.

C’è voglia di rilancio, vista che la lotta per la salvezza è più viva che mai e i biancorossi possono ancora ritagliarsi spazio, al netto del ruolino di marcia non entusiasmante. Per la sfida col Sala Consilina il team virgiliano ha recuperato sia Taurisano, uscito dalla sfida con l’Active con una botta alla coscia, che Donadoni, dopo l’assorbimento di un guaio all’inguine. Ceccatto rimane al momento in dubbio, mentre il portiere Casassa non è convocato ed è ufficialmente sul mercato e in cerca di una nuova destinazione. Per il resto mister Milella potrà contare sulla formazione tipo per tentare il colpaccio in Campania: il 2025 è alle spalle e con quello, si spera, anche l’inerzia negativa e il destino avverso.