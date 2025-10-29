Calcio Serie B: MANTOVA-CATANZARO 1-3 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Danilo Martelli di Mantova. Ennesimo snodo per i biancorossi, chiamati al riscatto dopo la sconfitta di Bari e di fatto obbligati a ritrovare quella vittoria che manca ormai da due mesi. Mister Possanzini si gioca la panchina. Sull’altro fronte, il Catanzaro di Aquilani arriva all’appuntamento euforico per il successo (il primo della stagione) ottenuto sabato scorso ai danni del Palermo. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.
MANTOVA-CATANZARO 1-3
MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Castellini, Cella, Mullen (62′ Pittino); Paoletti (63′ Majer), Artioli (72′ Wieser), Trimboli; Bragantini, Mancuso (72′ Mensah), Caprini. A disp.: Andrenacci, Fiori, Galuppini, Falletti, Ruocco, Fedel, Marras, Bonfanti. All.: Possanzini.
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; D’Alessandro (59′ Nuamah), Buglio (59′ Pontisso), Petriccione, Rispoli (59′ Iemmello), Favasuli; Cisse, Pandolfi. A disp.: Marietta, Bashi, Pittarello, Liberali, Di Chiara, Bettella, Oudin, Alesi, Seha. All.: Aquilani.
ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido (assistenti: Scatragli di Arezzo e Colaianni di Bari; addetto al Var: Santoro di Messina).
RETI: 7′ Mancuso, 69′ aut. Majer, 75′ Cisse, 80 Favasuli
NOTE: Ammoniti: Trimboli, Brighenti. Calci d’angolo: 7-5. Recupero: 1′ + . Spettatori: 7.117 (488 catanzaresi), incasso di 84.047,01 euro.
Secondo tempo
80′ TERZO GOL DEL CATANZARO.
78′ Tifosi furibondi. Possanzini risponde alle contestazioni, interviene anche Botturi per placare gli animi.
75′ CATANZARO IN VANTAGGIO CON CISSE. Gran destro a giro dell’attaccante giallorosso che fa secco Festa.
72′ Doppio cambio per Possanzini: giù Artioli e Mancuso, dentro Wieser e Mensah.
69′ PAREGGIO DEL CATANZARO! Incredibile autorete di Majer su innocuo traversone dalla destra di Favasuli. Il biancorosso interviene in spaccata anticipando Festa e mettendo il pallone alle sue spalle.
64′ TRAVERSA DEL CATANZARO! Colpo di testa di Brighenti su cross di Pontisso che mette i brividi alla retroguardia biancorossa.
62′ Primi cambi anche per il Mantova: escono Mullen e Paoletti, entrano Pittino (anch’egli all’esordio assoluto) e Majer.
60′ “E’ ora di cambiare rotta, vogliamo gente che lotta”: così recitava lo striscione esposto in curva Te. E’ stato appena rimosso dagli stessi ultras.
60′ Trimboli è il primo ammonito del match.
59′ Ben tre sostituzioni nel Catanzaro: fuori D’Alessandro, Buglio e Rispoli; dentro Nuamah, Pontisso e Iemmello.
54′ Occasione Mantova!! Paoletti tira dal limite dopo una respinta della difesa, deviazione di Cella ma Pigliacelli intercetta.
49′ Biancorossi ancora in avanti con una conclusione di Caprini che non centra lo specchio. Applausi dagli spalti del Martelli.
47′ Primo angolo della ripresa per il Mantova, che attacca sotto la curva Te.
46′ Comincia la ripresa.
Primo tempo
46′ Il primo tempo si chiude col Mantova in vantaggio grazie al gol di Mancuso al 7′. A tra poco per la ripresa.
46′ Il Mantova chiude la prima frazione in avanti, con una conclusione di Trimboli fuori di poco.
45′ Un minuto di recupero.
43′ Girata di Pandolfi, tiro troppo debole che non crea problemi a Festa.
38′ Il match si mantiene equilibrato con fiammate da entrambe le parti.
33′ Ancora Catanzaro con Rispoli che manda alto un invitante cross dalla trequarti.
30′ Brivido per un check al Var a causa di un presunto fallo nell’area di rigore biancorossa. Ma il gioco può riprendere.
29′ PALO DEL CATANZARO! Cissè di testa manda sul montante alla sinistra di Festa. La partita si infiamma.
28′ Ora ci prova Castellini e c’è ancora del lavoro per Pigliacelli.
27′ Occasione Mantova!! Punizione di Artioli deviata dalla barriera che impegna il portiere ospite costringendolo alla deviazione in angolo.
21′ Si rifà vivo il Mantova con una conclusione dalla lunga distanza di Artioli che termina non lontana dal palo.
20′ Meglio i calabresi in questa fase.
17′ Squillo del Catanzaro con Rispoli che costringe Festa ad un’impegnativa deviazione in corner.
14′ Ancora il Mantova in avanti. Biancorossi a testa bassa a caccia del raddoppio.
12′ Bell’intervento di Pigliacelli su colpo di testa di Caprini e primo corner del match. Ottimo inizio del Mantova.
10′ Tiraccio di Brighenti ampiamente sopra la traversa.
7′ GOOOOOOOOOLLLL DEL MANTOVAAAAAAAA!!!!!!! Ha segnato Mancuso!!!!!!! Tocco di Bragantini sporcato da un difensore, palla a Mancuso che in girata d’istinto, da posizione molto defilata, trafigge Pigliacelli.
4′ Primo tiro in porta del match: è di D’Alessandro il cui sinistro viene neutralizzato senza patemi da Festa.
1′ Calcio d’inizio battuto dal Catanzaro.
Pre-gara
Le squadre si dispongono in campo. Mantova che attaccherà da sinistra a destra. Catanzaro da destra a sinistra.
Mantova in divisa bianca con banda centrale rossa. Catanzaro con la terza maglia neroverde.
Mantova e Catanzaro fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi dei 6mila del Martelli.
Spettacolo di luci al Martelli durante la lettura della formazione del Mantova.
Mantova e Catanzaro fanno rientro negli spogliatoi. Ultimi 10 minuti prima del fischio d’inizio per sistemare gli ultimi dettagli.
Nel frattempo la Te appena uno striscione che recita: “È il momento di cambiare rotta. Noi vogliamo gente che lotta”.
Sull’altra sponda mister Aquilani lascia in panchina Iemmello e schiera al fianco di Cissè, giustiziere del Palermo, Pandolfi.
Sorprende vedere ancora una volta Radaelli, che sembrava recuperato, in tribuna. A fargli compagnia questa volta sarà Bani.
Per Mullen si tratta della prima apparizione in biancorosso da quando è arrivato in estate.
Possanzini cambia ancora volti e schiera 2 novità rispetto a Bari: Mullen rileva Bani sull’out di sinistra, mentre in attacco toccherà a Mancuso, preferito a Bonfanti e Mensah.
Mantova e Catanzaro fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento.
Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Mancano 40 minuti al fischio d’inizio. Temperatura dell’aria sui 14 gradi e terreno in buone condizioni.