Calcio Serie B: MANTOVA-MODENA (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Contro la capolista Modena, il Mantova è chiamato a riscattare la sconfitta di Chiavari. Derby complicato per la squadra di Davide Possanzini, priva degli infortunati Cella e Ruocco, mentre gli emiliani allenati da Andrea Sottil sono al completo. Il Modena è imbattuto (due vittorie e un pari). Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-MODENA 0-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Castellini, Bani; Majer, Trimboli; Falletti, Mancuso, Caprini; Mensah. A disp.: Andrenacci, Mullen, Artioli, Wieser, Fiori, Galuppini, Fedel, Marras, Bragantini, Pittino, Maggioni, Bonfanti. All.: Possanzini.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Dellavalle, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Sersanti, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi. A disp.: Pezzolato, Beyuku, Pergreffi, Magnino, Caso, Mendes, Massolin, Pyyhtia, Nador, Cotali, Cauz, Defrel. All.: Sottil.

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino (assistenti Cortese di Palermo e Grasso di Ariano; IVº ufficiale Mirabella, VAR Nasca, AVAR Ghersini).

RETI:

NOTE:

Pre-gara

Mantova e Modena fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento. Biancorossi applauditi, emiliani bersagliati dai fischi.

Possanzini recupera Mantovani e Castellini in extremis. I due centrali faranno coppia nel cuore della difesa biancorossa. In mediana torna Majer al fianco di Trimboli, mentre Falletti agirà da esterno assieme a Caprini. Mancuso in mezzo ai due, dietro alla punta Mensah.

Temperatura dell’aria sui 28 gradi, clima afoso e terreno in buone condizioni.

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli-Pata Stadium. Le squadre sono ancora negli spogliatoi in attesa di scendere in campo per il riscaldamento.