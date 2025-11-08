Calcio Serie B: MANTOVA-PADOVA 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Il Mantova prova a dare un seguito al successo di Genova contro la Sampdoria, e deve farlo con la grande rivale che due stagioni fa gli contese la promozione in B: il Padova. Mister Possanzini non potrà contare sugli infortunati Bragantini e Mantovani. Più lunga la lista delle assenze per il tecnico biancoscudato Andreoletti: lo squalificato Barreca e gli infortunati Lasagna, Pastina, Bacci, Di Maggio, Silva e Gomez. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-PADOVA 0-0

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Cella, Castellini, Bani; Paoletti, Artioli, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Ruocco. A disp.: Andrenacci, Pittino, Mullen, Maggioni, Wieser, Majer, Fedel, Falletti, Caprini, Fiori, Marras, Mensah. All.: Possanzini.

PADOVA (3-5-2): Fortin; Belli, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale; Bortolussi, Buonaiuto. A disp.: Mouquet, Sorrentino, Villa, Faedo, Boi, Harder, Ghiglione, Tumiatti, Seghetti, Baselli. All.: Andreoletti.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (assistenti: Scarpa di Collegno e Rinaldi di Bassano; addetto al Var: Nasca di Bari).

RETI:

NOTE: Calci d’angolo: 1-2. Recupero: 1′. Spettatori 8.096 (936 ospiti) con incasso di 98.035,91 euro.

Primo tempo

46′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 1′ di recupero.

41′ Palla persa da Paoletti e ripartenza pericolosissima del Padova con Buonaiuto che centra la traversa.

39′ Tiro cross di Galuppini tra le braccia di Fortin.

35′ Paoletti spreca il possibile vantaggio: cross di Bani sulla sinistra e incornata del centrocampista alta sopra la traversa.

29′ Il Mantova si fa preferire al Padova in questa prima mezz’ora. Botta di Bani dalla distanza che termina a fil di palo.

26′ Punizione Mantova battuta da Artioli: palla in mischia e respinta di Fortin. Sulla ribattuta Radaelli colpisce di collo pieno e manda alle stelle.

24′ Trimboli atterrato al limite. Ma per Tremolada l’avversario prende il pallone prima del giocatore.

23′ Primo corner per il Mantova. Ma Trimboli spreca tutto calciando fuori misura.

19′ Mantova in avanti dopo una buona uscita palla al piede: conclusione di Mancuso respinta da Fortin in tuffo.

14′ Cross di Belli calibrato male. Palla oltre la linea di fondo.

9′ Risponde il Padova con la conclusione di Varas deviata in angolo da Festa. Sugli sviluppi palla allontanata dalla retroguardia biancorossa.

6′ Primo tiro della gara da parte del Mantova: traversone di Paoletti che si smorza tra le braccia di Fortin.

4′ Buon avvio per il Mantova che schiaccia sull’acceleratore e costringe il Padova a rintanarsi.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova. Mantova che attaccherà sotto la Te in questo primo tempo. Padova sotto la Cisa.

Pre-gara

Mantova in divisa bianca classica con banda centrale rossa. Padova in total blu.

Mantova e Padova fanno il loro ingresso in campo.

Mantova e Padova fanno rientro negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli.

Nel frattempo il Martelli si riempie. Sold out la curva Cisa riservata ai tifosi del Padova: sono 997.

A sorpresa Possanzini manda in tribuna Bonfanti.

Terreno in buone condizioni, giornata soleggiata e temperatura dell’aria sui 15 gradi.

Per la prima volta in stagione mister Possanzini conferma gli stessi 11 che hanno battuto settimana scorsa la Sampdoria.

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Squadre in campo per il riscaldamento.