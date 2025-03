Calcio Serie B – Mantova, ritmo da Cenerentola. A Pisa servirà una vera magia

Mantova Non c’è più margine d’errore, il Mantova ha esaurito tutti i bonus accumulati sino ad oggi. Mancano 9 giornate al termine della regular season e i biancorossi, al momento, sono in zona play out al 17esimo posto con 30 punti. Da sabato, giorno della trasferta a Pisa (ore 17.15), in poi saranno tutte finali. Ogni punto conquistato ed ogni errore commesso, farà la differenza quando si tireranno le somme. Inoltre, decreteranno se l’Acm dovrà scendere all’inferno (tornare in C), oppure salire in paradiso (salvare la Serie B).

Sono trascorse 10 giornate dal giro di boa e la linea del traguardo è sempre più vicina. Anche se non è ancora il momento per fare bilanci, diamo comunque una occhiata al cammino delle principali avversarie dei virgiliani impegnate nella lotta salvezza. Tra le 11 squadre collocate dalla decima alla ventesima posizione, ci sono 10 punti di differenza. Il Modena chiude la top ten, mentre il Cosenza, complice la penalizzazione di 4 punti, occupa il 20esimo e ultimo posto. Ma il margine è davvero ridotto e ogni weekend le posizioni cambiano e le carte si rimescolano. Ma andiamo con ordine e analizziamo situazione per situazione. Il Sudtirol è in forma smagliante e da quando è iniziato il girone di ritorno, ha raccolto più punti di tutte le altre rivali, ben 16. Quattro vittorie, altrettanti pareggi e due solo sconfitte le sono valsi l’11esimo posto. L’attacco segna a volontà (18 reti), mentre la difesa incassa poco (12 gol). Leggermente peggio, in termini di punti, ha fatto il Cittadella. I ragazzi di mister Dal Canto ne hanno conquistati 13. Quattro vittorie, 5 sconfitte e 1 pareggio è il bottino raccolto. Sette i gol fatti e 13 quelli subiti. Modena, Sampdoria, Frosinone e Salernitana invece hanno ottenuto gli stessi punti (11). Nonostante la classifica sorrida ai Canarini, sono i granata del tecnico Breda ad aver ottenuto più vittorie (3) contro le 2 di Modena, Frosinone e Sampdoria. In linea generale però gli emiliani hanno una squadra più equilibrata, con 10 gol siglati e altrettanti incassati. Per quanto riguarda ciociari e blucerchiati invece, il lavoro dei nuovi mister, Semplici sponda Samp e Bianco sponda gialloazzurra, sta dando i suoi frutti. Un avvio di stagione disastroso ha costretto le due nobili decadute a dover recuperare terreno nel finale e a differenza del Mantova, stanno riuscendo ad avere continuità di risultati.

Proseguendo con la “speciale” classifica, a quota 10 punti c’è la Reggiana, vittoriosa al Martelli a dicembre. Due vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte è il bottino raccolto dagli emiliani, mentre 9 sono i gol fatti e 11 quelli subiti. La cura Maran, richiamato a Brescia dopo l’esonero di Bisoli, al momento non sta funzionando. Nove i punti raccolti e una sola vittoria è quanto ottenuto dalle Rondinelle ad oggi. Carrarese e Cosenza invece stanno procedendo con lo stesso passo. Le due formazioni hanno conquistato gli stessi punti (8), frutto di 2 vittorie, altrettanti pareggi e ben 6 sconfitte. Detto dei calabresi, ultimi, va leggermente meglio ai toscani, 13esimi ma comunque a rischio. Chiude la lista il Mantova, ultimo per punti conquistati (7) con una sola vittoria e ben 5 sconfitte. Malissimo la difesa, freddata 19 volte solo nel ritorno. A Pisa, famosa per la piazza dei miracoli, servirà appunto un … miracolo. Ma non tutto è perduto. Che la salvezza arrivi all’ultima giornata o all’ultimo minuto dei play out, resta comunque un obiettivo raggiungibile. La parola passa ora al campo.