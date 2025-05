Calcio Serie B: SALERNITANA-MANTOVA 1-0 (aggiornamenti live)

SALERNO Buon pomeriggio dallo stadio Arechi di Salerno. Clima caldo per il delicatissimo scontro salvezza tra Salernitana e Mantova, separate in classifica da 4 punti in favore dei biancorossi. Mister Possanzini ritrova Bani e Brignani e deve fare a meno degli infortunati Redolfi e Ruocco. Ricordiamo l’elenco dei diffidati: Radaelli, Aramu, Mensah, Burrai e mister Possanzini (oltre all’assente Redolfi). Sul fronte granata, il tecnico Marino non può contare sullo squalificato Hrustic. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

SALERNITANA-MANTOVA 1-0

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci; Verde, Soriano; Cerri. A disp.: Sepe, Tongya, Nwankwo, Bronn, Njoh, Caligara, Reine-Adélaide, Stojanovic, Jaroszynski, Tello, Girelli, Raimondo. All.: Marino.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. A disp.: Sonzogni, Solini, Debenedetti, Wieser, Galuppini, Fedel, Artioli, Giordano, Muroni, Paoletti, Aramu, De Maio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna (assistenti: Ceccon di Lovere e Bitonti di Bologna; addetto al Var: Di Paolo di Avezzano)

RETI: 46’pt Amatucci

NOTE: Ammoniti: Brignani, Radaelli. Recupero: 2′ +

Primo tempo

48′ Dopo un ulteriore minuto di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. A tra poco per la ripresa.

46′ Salernitana in vantaggia con una staffilata dal limite dell’area di Amatucci che si infila nell’angolino. Festa si distende ma nulla può.

45′ L’arbitro concede due minuti di recupero.

43′ La Salernitana lavora ai fianchi della difesa biancorossa, ma non trova l’acuto vincente.

38′ Radaelli ammonito per un fallo da dietro. L’esterno era in diffida e salterà il prossimo match con la Carrarese.

33′ Incredibile contropiede fallito dal Mantova!!! Bragantini dentro per Mensah che, solo davanti a Christensen, si fa anticipare da Ferrari al momento della conclusione.

33′ Ancora Salernitana in avanti con un colpo di testa di Soriano imbeccato da un cross di Corazza sul secondo palo.

30′ Tiro centrale di Cerri, facile preda di Festa. Il portiere sembra essersi ripreso dalla botta presa 20 minuti fa.

29′ Brignani è il primo ammonito del match.

26′ Verdi ci prova con una rovesciata un po’ velleitaria che non inquadra lo specchio.

25′ Salernitana più pressante, mentre il Mantova si affida al contropiede.

23′ Trimboli protagonista anche in difesa con una murata provvidenziale su Cerri.

22′ Si fa vedere il Mantova con Trimboli, che agguanta un pallone dal limite dell’area e fa partire il rasoterra: palla a lato non di molto.

21′ Conclusione altissima di Zuccon. Fase accesa e tanto agonismo in campo, con svariati duelli a centrocampo.

12′ Salernitana in vantaggio con Ghiglione ma c’è apprensione per Festa che, nell’azione, è stato colpito alla testa e sembra svenuto. Staff medico in campo. Il portiere si rialza dopo le cure prestate. Il gol è stato nel frattempo annullato per azione fallosa.

10′ Un’occasione per parte! Prima un traversone basso di Radaelli viene allontanato provvidenzialmente da Ghiglione prima che arrivi a Fiore, poi sul rovesciamento di fronte Soriano manda clamorosamente fuori da buona posizione.

8′ Prima mezza occasione del match: colpo di testa di Lochoshvili ampiamente a lato.

5′ Grande tifo della curva salernitana, che spinge a più non posso i propri beniamini.

3′ Fase di studio in questi primi minuti.

Pre-gara

Burrai e compagni vanno a salutare i tifosi mantovani. Sarà l’Acm a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Salernitana in maglia granata con pantaloncini neri, Mantova in bianco con banda rossa.

Ultimi ritocchi al terreno di gioco prima dell’ingresso in campo delle squadre.

Circa 20mila i presenti allo stadio Arechi, con oltre 200 mantovani nel settore ospiti.

Finisce il riscaldamento e le due formazioni fanno il rientro negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli.

Le squadre stanno effettuando il riscaldamento in campo. Mister Possanzini schiera tre novità rispetto alla formazione che ha battuto il Cesena giovedì: in difesa tornano Brignani e Bani, mentre in attacco Bragantini rileva Galuppini.

Giornata poco soleggiata ma calda all’Arechi di Salerno.