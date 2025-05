Basket serie B Int. play off – Gli Stings cercano l’impresa sul campo della Sangiorgese

Curtatone Archiviati gli impegni nei play-in, gli Stings iniziano oggi il loro cammino nei quarti di finale dei play off con in palio la promozione alla Serie B Nazionale. Alle ore 18, al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano (arbitri Di Giuseppe di Carugate e Petruzzi di Cusano Milanino), la formazione di coach Pablo Romero gioca gara-1 contro la Sangiorgese Basket, già affrontata nella fase di qualificazione. La serie si preannuncia combattuta: nei precedenti stagionali, gli Stings hanno vinto la gara d’andata alla Tea Arena per 82 a 68, ma perso il ritorno a San Giorgio con il punteggio di 86-71. Nei play-in, la Sangiorgese ha chiuso in terza posizione con 28 punti, gli stessi di Monfalcone, mentre i virgiliani hanno terminato al sesto posto con 22, a pari merito con la Gardonese. Gara-2 è in programma mercoledì alle 21 alla Tea Arena, finalmente riaperta al pubblico dopo due partite disputate a porte chiuse. L’eventuale “bella” si giocherebbe domenica 11, ancora sul parquet di San Giorgio su Legnano. Nell’altro quarto di finale, dalla stessa parte del tabellone, si affrontano Ferrara e Oderzo.

Coach Romero presenta così l’impegno: «Ritroviamo la Sangiorgese, squadra costruita per salire di categoria. Sulla carta partiamo sfavoriti, ma abbiamo determinazione, intensità e ambizione: vogliamo provare a fare subito nostra gara-1, per poi cercare di chiudere i conti davanti ai nostri tifosi». «Siamo una neopromossa – sottolinea il tecnico argentino – che ha fatto un percorso importante sia nella prima fase che nei play-in, con un gruppo giovane composto da cinque senior e sette under 19. Essere tra le prime otto è già un grande risultato, ma ora vogliamo continuare a stupire. Serviranno calma e massima energia per iniziare bene la serie».