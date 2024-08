Calcio Serie B – Verso Reggiana-Mantova: Possanzini ha l’imbarazzo della scelta, dubbi in ogni reparto. Tifosi scatenati: prevendita a quota 1800

Mantova Il Mantova prosegue a ritmi serrati l’avvicinamento alla sfida di domani con la Reggiana. Ieri si è allenato nel pomeriggio, altrettanto farà oggi per la rifinitura. Domenica mattina partenza per Reggio Emilia. Mister Possanzini ha l’imbarazzo della scelta. L’unico sicuro di un posto è il portiere Festa, mentre in tutte le altre zone del campo ci potrebbero essere delle novità. In difesa potrebbe esserci il rientro di Redolfi al centro, con Solini possibile alternativa. Maggioni, Brignani e Panizzi andrebbero a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo si candida per una maglia da titolare il fantasista Aramu, che a Lecce ha dato segnali incoraggianti, ma resta da capire se al posto di Trimboli. Difficile che il mister rinunci a capitan Burrai, metronomo e geometra della squadra. Più probabile la panchina per Muroni, con Trimboli pronto a dargli il cambio. Il tridente d’attacco dovrebbe essere lo stesso che ha giocato in Salento, Galuppini-Mancuso-Fiori. L’unico ballottaggio riguarderebbe la punta: Mensah sta bene e lo ha dimostrato col Lecce, appena entrato ha messo lo zampino nel gol di Bragantini. Come sempre bisognerà attendere domani per saperne di più.

Nel frattempo prosegue a gonfie vele la prevendita dei biglietti per i tifosi biancorossi: ne sono già stati venduti quasi 1800. La capienza della tribuna riservata ai mantovani è di 4mila posti e la prevendita è aperta fino alle 19 di stasera su Vivaticket. Procede anche la vendita degli abbonamenti: il totale è arrivato ieri a 5.443.