Volley B2 femminile – Linea verde Viadana: ecco la palleggiatrice Rustichelli

Viadana Un colpo tira l’altro in casa Viadana Volley. L’ultima new entry è la giovane palleggiatrice Giulia Rustichelli (nella foto), classe 2006. Nelle giovanili ha vinto diversi campionati provinciali ed è stata convocata per tre anni nelle selezioni provinciali e ad uno stage di qualificazione nazionale. A 15 anni ha giocato nell’Academy Sassuolo per qualche mese e poi nell’Academy Modena, dove ha preso parte a diversi campionati regionali e alla serie B2. L’anno successivo ha fatto parte del roster modenese della B1, poi ha dovuto cambiare squadra ed è andata a Vignola, in serie C. Nella scorsa stagione ha giocato di nuovo in serie B2 al Centro Volley Reggiano. E’ insomma un’atleta di sicuro talento, che il Viadana vuole accompagnare nel suo percorso di crescita. «Non vedo l’ora che inizi questo anno pallavolistico – ha detto Giulia – è la prima volta che affronto un campionato lombardo, le squadre sono tutte nuove. Sono davvero incuriosita da ciò che mi aspetta e contenta di far parte di questo ambizioso progetto. Farò del mio meglio per raggiungere risultati importanti con la squadra e creare fiducia e sintonia reciproca».