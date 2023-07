Calcio Serie C – Abbonamenti, cessione quote, dialogo col Comune: lavori in corso in casa Mantova

MANTOVA In viale Te lavori in corso anche al di fuori del campo. Il presidente biancorosso Filippo Piccoli, assieme al direttore operativo Alessandro Raffa, sta organizzando la nuova campagna abbonamenti, che verrà illustrata nelle prossime settimane. Nulla trapela, se non che le condizioni per i tifosi saranno più vantaggiose rispetto alle ultime stagioni, grazie a prezzi più competitivi, promozioni speciali o iniziative ad hoc. Non resta che attendere. Certo l’obiettivo della società è tornare a numeri più degni del blasone della piazza, magari cominciando a superare le 1.000 tessere sottoscritte.

Si registrano passi in avanti anche sul fronte societario. In primis sulla cessione delle quote di Maurizio Setti allo stesso Piccoli. Come più volte confermato da entrambe le parti, l’accordo è stato trovato e si tratta solo di limare alcuni dettagli. La svolta è attesa entro le prossime 2-3 settimane. Piccoli diventerà l’azionista di riferimento con oltre il 90% delle quote. Non è previsto l’ingresso di altri soci.

E poi c’è il dialogo col Comune di Mantova. Viene dato per imminente un incontro tra lo stesso Piccoli e il sindaco Mattia Palazzi. Piatto forte del summit sarà ovviamente lo stadio Martelli che, al di là della manutenzione ordinaria già effettuata, necessita di interventi strutturali più robusti in vari settore.

Per quanto riguarda infine la squadra, ricordiamo che il Mantova si radunerà martedì 18 a Mantovanello e andrà in ritiro a Veronello dal 24 luglio al 4 agosto.