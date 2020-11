Tre comuni uniti nel “No alla violenza sulle donne”

OLTREPO’ – I Comuni di San Benedetto Po, Moglia e Gonzaga si uniscono in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e danno vita all’iniziativa “D’amore non si muore” realizzata in collaborazione con l’Asst di Mantova e l’azienda Socialis.

Da oggi fino a mercoledì, sulle pagine ufficiali dei tre direttivi si alterneranno video interviste curate dalle Commissioni Pari Opportunità sull’omonimo tema mentre l’ultimo giorno della rassegna, si svolgerà sulla piattaforma Zoom, un incontro telematico finalizzato alla conoscenza della rete dei servizi territoriali relativi al sostegno e all’orientamento delle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Durante il dibattito interverranno personalità di rilievo come le assistenti sociali Sara Facchinetti e Angela Vesconi, il consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Mantova Nicoletta Ferrari ed infine il Maresciallo Maggiore Andrea Todaro, Comandante del nucleo operativo radiomobile di Gonzaga. Per presenziare all’evento è necessario iscriversi inviando un’email al Comune di Gonzaga.

Sempre nella giornata di mercoledì la presidente della Commissione Pari Opportunità Antonella Bernardelli, insieme a Marina Baratti e Glenda Gorreri, rappresentanti dell’associazione Commercianti, saranno presenti in piazza Matteotti nei posti allestiti in ricordo delle vittime di femminicidio.