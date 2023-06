Investita in bici da un Suv, è morta 24 ore dopo

SAN SILVESTRO (Curtatone) Non ce l’ha fatta la 57enne Stefania Crovetti, investita lunedì pomeriggio a San Silvestro, nel Comune di Curtatone: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da tutto il paese per la vittima.

Le sue condizioni erano parse da subito molto gravi anche agli stessi soccorritori del 118 che lunedì pomeriggio avevano soccorso la donna subito dopo l’incidente. La 57enne Stefania Crovetti era stata rianimata sul posto prima di essere trasporta d’urgenza all’ospedale “Carlo Poma” di Mantova dove era arrivata in codice rosso. Una corsa contro il tempo per salvare la 57enne che nella giornata di ieri si è spenta nel reparto di Terapia Intensiva, dove era stata ricoverata dopo il tragico incidente avvenuto lunedì, intorno alle 16, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Un violentissimo incidente che, stando alle prime ricostruzioni della polizia locale di Curtatone, aveva visto la vittima scontrarsi con un’auto – un suv Bmw Serie 1 nero guidato da un uomo residente a Bagnolo San Vito – all’altezza dell’incrocio tra via Giorgio Amendola – da dove arrivava la donna – e via Gementi – da cui sopraggiungeva, invece, la vettura.

Un incidente che da subito ha gettato nello sconforto i residenti che in tanti, ieri, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa della 57enne.

Stefania Crovetti lavorava al “Carlo Poma” come dipendente amministrativo.