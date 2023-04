Calcio Serie C: ALBINOLEFFE-MANTOVA 0-2 (aggiornamenti live)

ZANICA (Bg) Buon pomeriggio dall’Albinoleffe Stadium di Zanica. Il Mantova non ha scelta: deve battere l’Albinoleffe se vuole continuare a sperare nella salvezza diretta. Lo stesso discorso si può fare per i bergamaschi, ragion per cui il match di oggi assume i caratteri di un vero e proprio spareggio. Molte assenze per Mandorlini: Bocalon e Padella squalificati; Matteucci, Procaccio e Pedone infortunati. Guccione e Yeboah, non al top, sono stati recuperati per la panchina. Uno squalificato anche nelle file seriane: è il centrocampista Frosinini. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

ALBINOLEFFE-MANTOVA 0-2

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Borghini, Gelli (57′ Petrungaro), Saltarelli; Gusu, Giorgione, Genevier (69′ Miculi), Doumbia, Zoma; Cocco, Manconi (69′ Rosso). A disp.: Pratelli, Offredi, Mihai, Muzio, Piccoli, Toma. All.: Foscarini.

MANTOVA (4-4-2): Chiorra (46′ Tosi); Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Messori, De Francesco, Pierobon, Gerbaudo; Mensah, D’Orazio. A disp.: Malaguti, Iotti, Guccione, Conti, Fontana, Darrel, Pacurar, Luscietti, Silvestro, Rodriguez, Yeboah. All.: Mandorlini.

ARBITRO: Antonio Di Reda di Molfetta (assistenti: Pasqualetto di Aprilia e Abbinante di Bari)

RETI: 49′ rig. De Francesco, 63′ Mensah.

NOTE: Ammonti: Fazzi, Mandorlini (per proteste), Giorgione, Mensah, Gelli, Messori. Calci d’angolo: 2-4. Recupero:0’+

Secondo tempo

75′ Ci prova D’Orazio con una conclusione che finisce a lato.

73′ L’Albinoleffe abbozza una reazione, ma i difensori biancorossi fanno buona guardia.

63′ Raddoppio del Mantova!!!!. Mensah è il più lesto, ruba palla dopo un’incomprensione tra Pagno e Saltarelli, e deposita in rete.

59′ Mantova che nonostante il gol del vantaggio continua a spingere.

49′ GOLLL DEL MANTOVAAAA!!!!! De Francesco dal dischetto non sbaglia e fa 0-1.

48′ Rigore per il Mantova per tocco di mano in area. Cross di Ceresoli e tocco di mano di Giorgione.

46′ E’ cominciata la ripresa.

46′ Prima sostituzione per il Mantova: a sorpresa, esce il portiere Chiorra ed entra Tosi.

Primo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo. L’arbitro non assegna il recupero. A tra poco per la ripresa.

43′ Serpentina sulla destra di Zoma che finisce la sua corsa con la palla tra le braccia di Chiorra.

41′ Partita statica fino a qui.

37′ Il Mantova insiste con una serie di rimpalli sugli sviluppi di calcio d’angolo.

28′ Prima vera conclusione dell’Albinoleffe con Doumbia che calcia debolmente; Chiorra si tuffa e para.

22′ Mensah si libera bene sulla fascia sinistra e tenta la conclusione, ma Pagno c’è e respinge.

20′ Fino a qui un match senza vere conclusioni pericolose.

15′ Ammonito Fazzi per fallo di ripartenza su Zoma.

13′ Supremazia territoriale del Mantova in questi primi minuti di gioco.

11′ Tifosi del Mantova che si fanno sentire con cori di sostegno.

9′ Primo angolo per il Mantova.

4′ Azione corale del Mantova con un fraseggio tra Messori e Pierobon con quest’ultimo che tenta il tiro, ma finisce fuori.

3′ Punizione insidiosa di Gerbaudo che finisce a lato di poco.

2′ 200 i tifosi virgiliani presenti allo stadio quest’oggi.

1′ Calcio d’inizio battuto dall’Albinoleffe.

Squadre in campo. Albinoleffe in maglia azzurra e blu, Mantova in bianco. Giornata nuvolosa e ventosa, campo in non perfette condizioni.