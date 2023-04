Calcio dilettanti – Gove-San Lazzaro e Asola-Marmirolo: in Promozione derby da brividi

Mantova Si torna in campo in Eccellenza, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì: il Castiglione, reduce dalla convincente vittoria contro il Carpenedolo (e terzo in solitaria), si ripresenta al Lusetti per affrontare il pericolante Vobarno. Assenti El Ardoudi, Lauricella e Russo, infortunati, mentre Abdelouaret partirà dalla panchina. «Anche questa partita sarà insidiosa, per quanto ci riguarda – afferma mister Fabio Esposito -, fondamentale per cercare di raggiungere il secondo posto. Affrontiamo una compagine reduce dalla sconfitta interna col Codogno, giocherà chiusa, facendo leva sulle ripartenze per metterci in difficoltà».

In Promozione doppio derby in programma: partiamo da Asola-Marmirolo. Tra i biancorossi rientrano dopo la squalifica Buonaiuto e Chiari. «Siamo reduci dalla sconfitta incassata a Suzzara – spiega il presidente Massimo Tozzo -, vogliamo riscattarci davanti al nostro pubblico». Tra i neroverdi Cinti è squalificato, in dubbio Guerrini. «Conquistare almeno un punto nel derby sarebbe importante – dice il ds Brentegani – per continuare a muovere la classifica».

L’altra sfida tutta mantovana è lo scontro salvezza Governolese-San Lazzaro. Per quanto concerne i Pirati, mister Mutti ha tutti a disposizione. «Sfida molto importante per entrambe – dice il diesse rossoblù Marco Dalmaschio -, giocando in casa faremo il possibile per avere la meglio». Tra i cittadini non ci saranno lo squalificato Pini e gli infortunati Visentini e Delfini. «Bisogna essere “cattivi” se vogliamo giocarcelo il derby – avverte l’allenatore biancazzurro Michele Jacopetti -, dobbiamo capire che in questo momento negativo, le motivazioni devono venire da sole». Il SanLa domenica scorsa aveva perso contro la Castellana, che quest’oggi va in trasferta a Orzinuovi e contro l’Orceana si giocherà il secondo posto in classifica. Assenti per squalifica Faye Pape, Pizza e David Thai Ba, assenti per infortunio Patrick Thai Ba, Bonaglia e Marangi. Afferma trainer Alessandro Cobelli. «In questa gara chiedo alla squadra di dare continuità».

Se i goffredesi affronteranno la vicecapolista, il fanalino (ma in grande salute) Suzzara se la gioca con la capolista Pavonese, che domenica ha strapazzato la diretta concorrente delle zebre, la Governolese. Tutti a disposizione di Agide Artoni, compreso Dondi che ha recuperato sul piano fisico. «Torniamo a Pavone Mella dove abbiamo vinto in Coppa – dice il presidente Enzo Palvarini -, ma il campionato è tutt’altra cosa. La Pavonese è lanciata verso il salto di categoria e non regala nulla a nessuno. Ma, vista la nostra classifica, dobbiamo giocarcela».