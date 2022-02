Calcio Eccellenza – La Governolese prende fiducia. Osti: “Ora ci serve una vittoria”

GOVERNOLO L’appuntamento con la vittoria è ancora rimandato, ma per la Governolese due partite consecutive senza sconfitte quest’anno sono una novità. Prima della sosta aveva bloccato sul pari il Rovato, domenica si è ripetuta contro il Prevalle. Basta guardare la classifica – parliamo rispettivamente della terza e della seconda – per capire che i Pirati non hanno ammainato la bandiera, nonostante la situazione resti disperata. «Qualche recriminazione per il pareggio col Prevalle c’è – afferma il tecnico Andrea Osti – l’occasione per vincere l’abbiamo avuta, ma il tiro di Avanzini, al 95’, è finito di poco a lato. Avevamo finito l’andata pareggiando a Rovato, contro la vice capolista, abbiamo iniziato il ritorno bloccando il Prevalle, che ora è secondo. Abbiamo fatto un’ottima figura contro due delle migliori compagini del girone, abbiamo mosso la classifica, ma non è arrivata la vittoria. Sul piano tecnico e della corsa ci siamo, è un problema di testa, superabile appunto con un successo».

«Gli avversari – prosegue Osti – probabilmente credevano di affrontare una squadra dimessa, ma qui non molla nessuno. Abbiamo avvicinato il Palazzolo, il prossimo obiettivo è superarlo in classifica e contenere entro i sei punti il distacco dalle dirette avversarie per poter disputare i play out. C’è tutto il ritorno da disputare, tanti punti in palio, io resto fiducioso, ho piena fiducia nella squadra. Domenica prossima a Bedizzole affronteremo un’altra big, caricata dal successo ottenuto a Orzinuovi. Non li conosco, all’andata non c’ero (vinsero i bresciani 2-0), sarebbe importante fare ancora risultato. Non dobbiamo avere timore e fare la nostra partita».

Belfanti è in odor di squalifica, così come Lonighi è indisponibile per lo stesso motivo; da valutare le condizioni di Bernardi e Danza, entrambi usciti nel corso dell’ultimo match.