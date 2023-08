Calcio Serie C – Il Mantova debutterà in casa contro il Padova

Mantova Il Mantova debutterà in casa nel prossimo campionato di Serie C. Al Martelli, domenica 3 settembre, sarà ospite il Padova. Quindi trasferta ad Arzignano, poi in casa con la Pro Sesto, quindi sfida esterna alla Giana Erminio. Alla quinta c’è l’Albinoleffe in casa, poi si va a Trieste. Derby contro la Virtus Verona all’11esima (andata in trasferta), alla 15esima il match inedito contro l’Atalanta U23. Poi le quattro sfide di dicembre, ultime del girone d’andata, contro, nell’ordine, Renate in casa, Vicenza fuori, Lumezzane al Martelli e trasferta a Legnago sotto Natale.