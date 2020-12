Basket serie A2 m – La Staff sogna lo sgambetto al Torino

MANTOVA Dopo aver raggiunto la linea di pareggio ed essere quindi, a oggi, al 50% di vittorie, frutto delle tre sconfitte iniziali e delle tre, successive vittorie, la Staff oggi va a fare visita a una delle squadre meglio attrezzate del girone. Uno sgambetto nel capoluogo piemontese i biancorossi lo fecero già al primo anno di A2 Gold quando, da neopromossa guidata da coach Alberto Morea, andarono a vincere in quello che, ora come allora, era uno dei parquet più difficili da espugnare del campionato, approfittando di una Torino che ancora arranca e non ha iniziato a decollare veramente, tanto da avere in questo momento gli stessi punti di Ghersetti e compagni.

L’augurio di coach Di Paolantonio è che la squadra possa replicare quella impresa: «Torino gioca molto bene a pallacanestro, allenata da uno degli allenatori più importanti della categoria. Sono una corazzata che sta continuando il percorso interrottosi la stagione scorsa, ovvero competere per la vittoria del campionato. Noi abbiamo l’obiettivo di continuare a fare dei progressi, giorno dopo giorno, in allenamento e poi in partita. Dovremo essere bravi a mettere un granellino di sabbia nei loro ingranaggi perché quando Torino può giocare al suo ritmo, può produrre tanto offensivamente. Perciò noi dovremo essere in grado di guastare il flusso del loro gioco». La guardia Christian James parla della sua esperienza più in generale: «Qui a Mantova ho trovato una buona organizzazione, a partire dal coach e con tutti i miei compagni. Mi piace molto essere qui, mi piace tanto la città, è veramente un piacere essere qua. Non ho obiettivi personali, se non quello di vincere il più possibile, penso prima alla mia squadra. Nella prossima gara con Torino dovremo lottare, si giocherà duro e dovremo fare una buona difesa per fare una buona partita, sfruttando il buon momento in cui siamo». «La forza di un gruppo si vede soprattutto dopo una flessione – spiega Demis Cavina, allenatore di Torino – e anche se non avevo bisogno di conferme, conoscendo bene il valore umano e la voglia di fare bene di ogni singolo ragazzo, ho avuto la percezione di quanto sia importante la determinazione che ci portiamo dietro da tanti mesi. Sappiamo che il lavoro deve aiutarci a trovare quella continuità necessaria per competere e per trovarla dobbiamo trovare una strada alternativa, quando le cose in campo non vanno secondo i piani». Le squadre si presentano al completo.

La partita è visibile in streaming su Lnp TV sia con abbonamento che con l’acquisto della singola partita in pay per view.

Leonardo Piva