Calcio serie C – Il Mantova saluta anche Minincleri e Pavan

MANTOVA Mantova saluta due giocatori, che hanno contribuito a riportare la squadra in Serie C. Dopo due anni in biancorosso, il centrocampista Simone Minincleri dice addio al club di viale Te e firma con la Fidelis Andria. L’ufficialità è arrivata ieri e il centrocampista con un messaggio ha voluto salutare tutti i tifosi e coloro che gli sono stati vicino in queste due stagioni. «Ciao Mantova, sono stati due anni intensi ed emozionanti. Grazie ai tifosi che ci hanno seguito in ogni luogo. Grazie alla magnifica città che mi ha ospitato. Grazie alla società, alle nostre segretarie. Grazie al nostro super staff medico. Grazie a Davide magazziniere immenso. Grazie a tutti i componenti dello staff tecnico. Grazie a chi mi ha allenato. Grazie ai miei stupendi compagni di squadra. Sarete sempre nel mio cuore». Minincleri lascia Mantova dopo aver disputato 31 presenze: 26 nel Mantova di Morgia e 7 lo scorso anno. In mezzo anche un brutto infortunio. Lo scorso anno, infatti, si ruppe il crociato nel periodo clou della stagione, verso la fine. In totale ha realizzato 6 reti.

Come si diceva prima, Minincleri ha dovuto far fronte a un lungo periodo di stop, in cui il giocatore ha sofferto parecchio. Un rientro a tappe, con qualche ricaduta e poi il ritorno in campo. Il lockdown gli ha impedito di riprendere a pieno regime e ora con la Fidelis Andria, che milita in Serie D, avrà la possibilità di cimentarsi in una nuova realtà. Oltre a Minincleri, a lasciare Mantova c’è anche il difensore Nicolò Pavan. Per lui una sola stagione in viale Te. Arrivato la scorsa estate, ha collezionato 16 presenze, con un gol segnato. Anche per lui si riaprono le porte della serie D, andrà a giocare nel Gozzano. Questi due addii seguono quello già annunciato settimane fa di D’Iglio, che giocherà nel Piacenza e probabilmente contro il Mantova in Serie C, e di Gigi Scotto, tornato a casa nel Latte Dolce.

E ora si attendono i primi colpi in entrata. Su questo fronte non ci sono ancora novità ufficiali. Si attendono le firme di Rayyan Baniya , giovane difensore di scuola Hellas, che ha già giocato nel Mantova nell’anno di Morgia, e di Vincenzo Silvestro. Baniya, classe ‘99, lo scorso anno ha giocato nel Renate, mentre Silvestro era al Rimini. Un anno “fuori casa” per prendere confidenza con il campionato di Serie C e con avversari di un tasso tecnico maggiore.

E poi non è finita, perchè arriveranno anche altri giovani dalla Primavera dell’Hellas Verona, impegnata il 26 agosto nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Così come si attendono gli arrivi di giocatori di categoria, che andranno ad alzare la qualità della squadra. Dalla prossima settimana, allora, potrebbero arrivare le prime firme e i primi annunci da parte del club.