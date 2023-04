Castellucchio: Nuovo impianto d’illuminazione per lo stadio “Danilo Martelli”

CASTELLUCCHIO Continuano a trovare la propria realizzazione i progetti ideati dal Comune di Castellucchio ed inseriti nel calendario delle opere pubbliche per l’anno in corso. L’attenzione dell’amministrazione comunale è rivolta al costante impegno per l’individuazione di soluzioni che consentano di raggiungere obiettivi quali il risparmio energetico, l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, un risparmio economico e la riduzione dell’inquinamento ambientale. A tal proposito in questi giorni ha preso il via il servizio di trasporto scolastico effettuato con personale proprio e con l’utilizzo di due scuolabus di proprietà. A breve anche una nuova illuminazione allo stadio “Danilo Martelli”

Per rendere il tutto ancor più efficiente ed economico sarà effettuata a breve la trasformazione di uno dei due mezzi da motorizzazione a scoppio a quella elettrica. Inoltre è stato approvato l’affidamento ad un tecnico la predisposizione del progetto esecutivo del rifacimento dell’impianto d’illuminazione dello stadio nel capoluogo castellucchiese.

L’intervento in questione prevede la sostituzione delle lampade di vecchia tecnologia ed ormai obsolete con fari al led che rispondono a molteplici esigenze. Da un lato consentiranno il risparmio energetico ed economico e, dall’altro, forniranno un fascio di luce che renderà l’area molto più gradevole. Grazie a ciò si potrà non solo garantire gli allenamenti infrasettimanali della prima squadra e delle formazioni giovanili, ma pure indire tornei notturni ed anche volendo altre tipologie di eventi. L’obiettivo del Comune è quello di poter consegnare il nuovo impianto entro settembre in modo che la società possa gestire al meglio la nuova stagione agonistica.

Questo investimento si va a collocare poi all’interno di un progetto più ampio relativo sempre agli impianti sportivi. Nei giorni scorsi, infatti, si sono conclusi i lavori di istallazione sugli spogliatoi di pannelli fotovoltaici che garantiscono la produzione di energia elettrica a costi molto contenuti e in più permettono la collocazione in quell’area di una colonnina per il rifornimento di energia per i mezzi elettrici in dotazione al Comune.