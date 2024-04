Il generale Vannacci candidato della Lega alle Europee

MILANO (ITALPRESS) – “Sono contento che un uomo di valore come ilgenerale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battagliedi libertà assieme alla Lega al Parlamento Europeo”. Ad annunciarlo il vicepremier e ministro delle infrastrutture MatteoSalvini durante la presentazione a Milano del suo libro“Controvento”.“Matteo Salvini ha annunciato oggi che correrò alle Europee con la Lega, io confermo la mia stima nei confronti del ministro e confermo la nuova sfida insieme al Carroccio”, dice Vannacci ad Affaritaliani.it dopo l’annuncio di Salvini. “Sarò un candidatoindipendente che si federa con la Lega, combatterò per i mieivalori, i miei principi che ho già illustrato insieme al partitoche li condivide in buona parte – continua Vannacci -. La mia idea di tradizione, famiglia, cultura, identità e società verrà così promossa a livello europeo”.

