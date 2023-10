Calcio Serie C – Il Mantova sfida la Pro Patria al “Martelli” in Coppa Italia (ore 18.30)

Mantova Bisogna essere onesti: più che un impegno, la Coppa Italia di Serie C, solitamente, dalla maggior parte delle squadre è considerata un impiccio. Ma la gara di oggi al “Martelli” contro la Pro Patria (ore 18.30), alla squadra di mister Possanzini, servirà eccome. La Coppa Italia non è certo l’obiettivo principale, ma in questa fase della stagione, soprattutto dopo un ko pesante come quello subito venerdì scorso in casa della Triestina, servirà per rialzare subito la testa e riportare tutti sulla carreggiata giusta in vista della ripresa del campionato fissata per venerdì sera con il match casalingo contro l’Alessandria. Tornare sulla retta via, non tanto dal punto di vista caratteriale, perché, nonostante il passivo pesante, venerdì i biancorossi non hanno mai smesso di lottare. Vanno però evitate le leggerezze che sono state pagate a caro prezzo. Errori individuali piuttosto banali in fase di marcatura e nel palleggio. E là davanti gli attaccanti dovranno cercare di ritrovare la via del gol. Solo così una squadra può tornare in salute. A chi si affiderà per questo mister Possanzini? Tutto fa pensare che l’undici di partenza possa essere assemblato con chi ha giocato meno in questo avvio di stagione, o con chi proprio non ha ancora avuto spazio. Sono attese novità in tutte le zone del campo. Anche tra i pali. Sonzogni dovrebbe prendere il posto di Festa, che non ha saltato un minuto. In difesa le novità potrebbero essere Suagher e Celesia: il primo potrebbe giocare da centrale in coppia con Brignani e il secondo sulla fascia sinistra. A destra potrebbe arrivare ancora una conferma per Radaelli. In mezzo al campo, la regia dovrebbe essere affidata a Bani. A completare il terzetto potrebbero essere Wieser e Muroni. Sul fronte offensivo si aspettano tutti l’esordio da titolare per Giacomelli, che dovrebbe giocare a sinistra, con Bragantini a destra e Debenedetti punta centrale. L’ex Genoa è in ballottaggio con Monachello, che potrebbe sfruttare il match odierno per testare le condizioni fisiche dopo lo stop forzato a causa della botta al ginocchio operato rimediata nella gara con la Pro Sesto.

Ora la parola passa al campo. Come abbiamo scritto anche ieri, il Mantova in Coppa Italia negli ultimi due anni ha sempre raggiunto almeno il secondo turno. In caso di parità al 90’, per stabilire la qualificata si ricorrerà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. La vincente affronterà poi in trasferta il Vicenza a inizio novembre. Ed è interessante far notare che, chi elimina il Vicenza, giocherà eventualmente in casa sia gli ottavi che i quarti di finale: per il Mantova sarebbe una bella opportunità, anche per un ritorno sul piano economico. La società di viale Te per la sfida odierna ha predisposto dei prezzi davvero stracciati: 1 euro la Curva Te, 2 euro la Tribuna Laterale e 3 euro la Tribuna Centrale. I biglietti sono disponibili al Mantova Point, al Gimme Five e sul circuito Vivaticket.

Tommaso Bellini