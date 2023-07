Rugby Serie A Elite – Il Viadana conferma capitan Locatelli: “Possiamo fare una grande stagione”

Viadana Altra importante conferma per il Rugby Viadana, che blinda per un’altra stagione il terza linea Samuele Locatelli, il quale ha vestito i gradi di capitano nell’ultima stagione. «Ho deciso di rimanere a Viadana perché il club mi ha sempre dato fiducia, ha puntato su di me fin dall’inizio e continua a farlo – spiega Samuele -. Purtroppo la mia stagione inizierà con un po’ di ritardo perché mi sono dovuto sottoporre ad un intervento di pulizia del menisco, ma si tratta comunque di un recupero di circa un mese e mezzo. Non vedo l’ora di riprendere da dove abbiamo concluso la scorsa stagione, con 5 vittorie nelle ultime 6 partite. Dopo una stagione altalenante avevamo trovato il nostro ritmo, sarà importante ripartire da quel punto. Abbiamo perso alcuni giocatori importanti, ma ora abbiamo una base più solida, ci conosciamo meglio e abbiamo già giocato insieme una stagione. Sono sicuro che potremo fare bene e puntare ad una posizione migliore in classifica».

«Samuele – ricorda il GM Ulises Gamboa – è arrivato a Viadana anche grazie a mio figlio Juan Pablo: giocandoci insieme si era accorto del grande potenziale ed era venuto a segnalarmelo con insistenza. Aveva ragione. E’ sicuramente una delle terze linee più performanti degli ultimi anni a Viadana. Siamo felici del suo rinnovo e siamo felici che abbia scelto noi nonostante in tanti lo volessero. Questa è casa sua e lui fa parte della famiglia».