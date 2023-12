Calcio Serie C – Mantova a Legnago. Obiettivo: altri tre punti per un magico Natale

MANTOVA Il panettone è sul tavolo, i pacchi sotto l’albero pronti per essere scartati. Ma c’è un ultimo regalo che potrebbe aggiungersi, e il Mantova conta di meritarselo stasera, nel match di Legnago che chiuderà il girone d’andata e il 2023. Il regalo sono i tre punti che i biancorossi proveranno a portarsi a casa dallo stadio Sandrini, per congedarsi al meglio da un anno a dir poco stordente: tanto orribile fino a maggio, quanto entusiasmante da giugno in poi. Serve un’ultimo sforzo, magari per propiziare un 2024 ancora più stellare.

Lo sforzo va compiuto contro una squadra, il Legnago appunto, che come tutte non va sottovalutata. Se non altro perchè è reduce da 7 risultati utili consecutivi e, da neopromossa, sta conducendo un campionato più che discreto. Allenati da Massimo Donati, i veronesi proveranno a rendere la vita difficile ai biancorossi, come già il Lumezzane una settimana fa. Aggiungiamoci pure che l’ultima partita dell’anno, con le feste imminenti, porta sempre il suo carico di incognite e imprevedibilità, a prescindere dalla caratura dell’avversario, e si capisce perchè il Mantova dovrà tenere le antenne ben diritte. Tutto questo Davide Possanzini lo sa bene. Come sa bene l’importanza che rivestirebbe un successo del Mantova a Legnago. Non solo per chiudere al meglio l’anno, ma per approfittare di Triestina-Padova che si giocherà alle 20.45 e che, in caso di successo del Mantova, allontanerà una o entrambe dai biancorossi. Insomma, l’opportunità non è ghiotta: di più.

Il Mantova è chiamato a sfruttare l’occasione, in attesa poi dello scontro diretto col Padova di lunedì 8 gennaio. In altre parole: siamo in una fase cruciale (una delle tante che verranno), di quelle che potrebbero dare una sterzata, se non proprio una svolta, al campionato. L’Acm scenderà in campo al Sandrini senza il suo capitano Burrai, squalificato: al suo posto è ballottaggio tra Bani e Wieser. Out anche gli infortunati Suagher e Giacomelli, mentre torna tra i convocati Maggioni. L’unico diffidato è Panizzi. I virgiliani saranno seguiti da circa 800 tifosi, praticamente il doppio del totale dei paganti dell’ultimo Legnago-Mantova, due anni fa. I tempi (e le abitudini) sono cambiati.