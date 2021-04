Calcio serie C – Mantova, ora devi accelerare: per i play off tutto in 4 partite

Mantova Il pareggio a reti bianche di sabato scorso in casa del Cesena, da una parte ha lasciato un po’ di amarezza: i biancorossi avevano di fronte un Cesena in netta difficoltà, che in più di un’occasione ha rischiato di cedere ai tentativi, risultati troppo timidi, di Guccione e compagni. D’altra parte, però, il punto ha dato fiducia, perchè regala al Mantova una continuità di risultati, dopo il successo di Ravenna, consolidando, al contempo, un posto ai playoff. La salvezza, invece, era già stata raggiunta prima di scendere in campo, a causa della sconfitta del Legnago contro il Sudtirol. E, a tal proposito, queste due squadre interessano da vicino la formazione virgiliana. Domenica andrà in scena la quartultima gara di campionato; al Martelli arriveranno proprio i veronesi. Sulla carta un avversario ampiamente alla portata, ma che in realtà, complici le motivazioni riguardanti la lotta salvezza, potrebbe rivelarsi tremendamente ostico. Esattamente come è successo al Cesena, che dagli scaligeri ha subito ben tre gol. E poi c’è il Sudtirol, che andrà a vedersela con la Vecomp, altra formazione veronese, diretta avversaria del Mantova per arrivare agli spareggi. La compagine di Gigi Fresco insegue a -2 i biancorossi. Ma avrà di fronte un Sudtirol concentratissimo, ancora in lizza per insidiare il primo posto del Padova. Dunque potrebbe essere un turno favorevole alla squadra di Troise. Inoltre domenica ci sarà la grande sfida Sambenedettese-Cesena. Una partita infuocata sul campo, con i cesenati obbligati a vincere per rimanere ancorati ai playoff e la squadra di Montero decisa a far punti per scacciare i problemi societari. La tifoseria marchigiana ha risposto nel peggiore dei modi alla crisi del club, facendo recapitare presso il domicilio del patron Serafino una testa di maiale mozzata. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha stigmatizzato l’accaduto: «Atto ignobile, che non può essere tollerato. Profondo è il disagio per l’atteggiamento del presidente Serafino nei confronti del club: deve delle risposte a noi, al territorio e ai tifosi. Ma ciò non giustifica alcuna forma di minaccia e violenza». In questi giorni la squadra rossoblù dovrebbe essere penalizzata di 5 o 6 punti. Una situazione in divenire che può cambiare una classifica molto corta. Montero, dal canto suo, ha detto chiaramente di voler raggiungere i playoff. Nelle ultime tre giornate il Mantova andrà prima in casa del Gubbio: eper i virgiliani non sarà una passeggiata. A seguire la sfida contro la Vis Pesaro al “Martelli”, infine trasferta al “Rocco” contro la Triestina: può essere decisiva per entrambe. Poche certezze, insomma: ma il Mantova ha tutte le carte in regola per centrare il secondo obiettivo stagionale. In Serie C l’unica squadra che può fare già festa è la Ternana di Lucarelli. I rossoverdi sono in B dopo una cavalcata strepitosa: 81 punti e una sola sconfitta.