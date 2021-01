Calcio Serie C – Mantova avanti tutta: arriva la Triestina

MANTOVA Avanti tutta a caccia di altri tre punti. Il Mantova di mister Troise torna al “Martelli” per la prima gara casalinga del 2021, l’ultima del girone d’andata. Avversario scomodo, arriva la Triestina per una sfida complicata con in palio punti pesanti. Anche se l’obiettivo dichiarato dai dirigenti di viale Te è la salvezza, la classifica parla chiaro: è scontro diretto in chiave playoff. Una partita che, in tempi normali, richiamerebbe allo stadio una marea biancorossa, ma purtroppo anche oggi non sarà così.

E’ sfida alla pari guardando i punti in classifica (28) con un Mantova in salute dopo il successo in casa della Vis Pesaro, che ha scacciato via i malumori e le ansie accumulate nelle ultime tre gare del 2020. Dall’altra parte gli alabardati arrivano invece dalla sconfitta casalinga contro il Fano e con la voglia di riportarsi sotto alle grandi del girone. La Triestina quest’anno è partita con l’intenzione di puntare ai vertici della classifica, ma nel corso della stagione è arrivato qualche scivolone di troppo che probabilmente ha ridimensionato gli obiettivi stagionali.

I numeri del match. Otto vittorie, quattro sconfitte e sei pareggi per parte. Il Mantova però ha segnato di più: 29 gol contro i 20 dei friulani. Diciotto i gol subiti dalla squadra giuliana, contro i 23 del Mantova. E anche oggi la formazione virgiliana proverà ad incrementare il pallottoliere con i suoi bomber. Decisamente su di giri Cheddira, che arriva dalla doppietta di Pesaro, così come Guccione, rinfrancato dopo l’exploit di domenica scorsa. Si attende di nuovo il volo di Ganz, a caccia del primo gol nel nuovo anno. Saranno loro tre a guidare l’attacco biancorosso nel match odierno. Tre giocatori che costituiscono un punto fermo di questa squadra, che andando avanti con la stagione sta trovando il suo equilibrio. Un attacco che però dovrà essere ben supportato da linee di centrocampo e difesa ben collaudate. Ecco infatti che il tecnico biancorosso, in questi due reparti, oggi dovrebbe confermare buona parte dei giocatori che sono scesi in campo contro la Vis. Difesa a quattro, quindi, con Bianchi, Milillo, Checchi e Zanandrea. In mezzo Lucas, Zibert, che dovrebbe essere preferito a Militari, e Gerbaudo. Sfortunato Pinton: il terzino, che ha ben debuttato a Pesaro, si è fermato per un problema muscolare e potrebbe non essere della partita. Questa mattina l’ultimo provino, ma sembra sicura la sua assenza. Quella di oggi sarà la seconda grande occasione del portiere di riserva Tosi, chiamato a sostituire lo squalificato Tozzo. In panchina andrà invece Bortolotti. Così il Mantova proverà a sorprendere la Triestina e a rilanciarsi in classifica.

Mantova-Triestina è l’ultimo atto di questa prima metà di stagione, in cui la squadra di Troise, tra alti e bassi, è arrivata a stabilizzarsi nella griglia dei playoff e oggi ha la possibilità di dimostrare ancora una volta di meritare questa posizione di classifica.