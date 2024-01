Agricoltori sul piede di guerra. Domani attesa la sfilata dei trattori

MANTOVA – Irpef agricola, è già protesta. Si annunciano sfilate di trattori come già sta avvenendo in tutta Italia – anche se l’insurrezione degli agricoltori è in corso in tutta Europa, e sia pure con diverse motivazioni. In Germania i mezzi agricoli sfilano per le vie della capitale. In Francia vengono lanciati dai silos quintali di letame contro le prefetture. In Italia i motori sono già stati accesi, e domani è stata annunciata una sfilata di trattori nelle vie periferiche del capoluogo. Una forma di protesta che ricorda quella della seconda metà degli anni ’90, affidata ai comitati spontanei di base, connessa con l’imposizione delle quote latte.

Il “riscatto agricolo” dovrebbe avere effetto domattina, a partire dalle ore 9, dal casello di Mantova Nord in dirittura del capoluogo all’insegna del motto “Senza gli agricoltori il mondo si ferma. Difendiamo la nostra agricoltura e i nostri diritti”.