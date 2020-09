Calcio 1ª Categoria – Reggiani: “Il Sermide è un bel gruppo”

SERMIDE Il tecnico del Sermide Alessandro Reggiani è molto soddisfatto di questo primo scorcio di preparazione che, dopo due giorni di riposo, riprenderà domani. «Ho a disposizione un bellissimo gruppo – afferma – composto da bravi ragazzi, che stanno lavorando con tanto impegno ed entusiasmo. Direi che è buon segnale, così come fa piacere notare che i nuovi hanno subito legato con i compagni. Per quanto mi riguarda, non ho avuto problemi di ambientamento. Negli allenamenti ci stiamo attenendo in maniera scrupolosa ai protocolli, al momento abbiamo deciso di non giocare gare amichevoli, ma confidiamo di avere a breve chiarimenti su come proseguire l’attività».

Alle parole del tecnico fa eco il presidente Gianni Massarenti. «Per adesso non ci sono problemi – assicura – nel senso che con due spogliatoi riusciamo ad arrangiarci. I problemi, semmai, ci saranno per le gare interne di campionato: quali saranno le procedure quando arriveranno le squadre avversarie? Come dovremo regolarci? Qualcuno aveva suggerito di partire a gennaio, disputare un campionato più corto che a maggio sarebbe finito. Probabilmente sarebbe stata una decisione saggia. Il nostro è un mondo dilettantistico, fatto di persone che hanno una attività, che lavorano o studiano. che giocano per passione. Più che a Mantova o a Milano, lo dovrebbero capire a Roma perchè i problemi sono uguali per tutte le società dilettantistiche italiane. Non è una polemica, ma soltanto una personale considerazione».