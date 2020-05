Calcio Prima Categoria – Lodi Rizzini: “Viadana, avanti con la linea verde”

VIADANA Il Viadana comincia a programmare la prossima stagione, i gialloblù saranno ancora impegnati nella Prima categoria del Crer. Nel 2019/2020 i ragazzi del presidente Paolo Lodi Rizzini erano inclusi nel girone B, il Coronavirus ha bloccato il torneo, nel quale l’undici virgiliano aveva conquistato 22 punti. Nel corso del campionato, all’allenatore Migliaccio erano subentrati Froldi e Nebbioli.

«Peccato che il campionato sia stato interrotto – dice il presidente -, a febbraio stavamo andando bene, la squadra giocava, lottava, in campo i ragazzi ci hanno dato dentro con grinta e cattiveria. Dopo aver lasciato andare via nel mercato di riparazione a dicembre gli atleti più esperti, abbiamo puntato parecchio sugli atleti del nostro settore giovanile, si sono visti positivi risultati. Abbiamo avuto buoni riscontri anche dalla juniores, ben allenata da Angelo Boni. Comunque abbiamo gettato le basi per il futuro con un team composto in prevalenza dai nostri ragazzi, dei quali siamo ampiamente soddisfatti: per noi dirigenti, Froldi, Nebbioli e Angelo Boni sono confermati, ovviamente tocca a loro decidere se intendono proseguire l’avventura con la nostra società».

Lunedì prossimo i gialloblù non riprenderanno al Comunale, seppur singolarmente e mantenendo le distanze, la preparazione: «I protocolli per la serie A non possono essere applicati nei dilettanti – conclude il presidente -, i ragazzi continuano ad allenarsi per conto loro a casa: mi auguro che a breve ci possa essere finalmente la tanto auspicata omologazione dell’impianto di illuminazione». Quest’ultima è una buona notizia, insomma, in vista del futuro. Se ne riparlerà per il prossimo campionato.