Calcio Serie C – Mantova, Bianchi batte il coronavirus: tampone negativo

MANTOVA Sono iniziate le vaccinazioni contro il Covid 19 e il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, chiede a gran voce che il vaccino diventi obbligatorio per tutte le quadre. «Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, il 19 dicembre ho dichiarato che renderei il vaccino obbligatorio per il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito delle priorità e a quelle dobbiamo attenerci. Da parte nostra, dobbiamo insistere per un lavoro continuo di prevenzione, informazione ed educazione così come stiamo facendo da tempo, fin dal momento in cui abbiamo ripreso a giocare. I controlli e lo screening a cui sottoponiamo il cosiddetto gruppo squadra forniscono dati utili anche per un contesto al di fuori del calcio e questi dati sono a disposizione. Il maledetto virus è subdolo ed insidioso ma chi segue le corrette pratiche di prevenzione ha maggiori difesei». Va detto comunque che i giocatori, seppur professionisti, non avranno alcun vantaggio rispetto ai normali cittadini. Si rispetterà quindi il calendario già prestabilito.

La strada imboccata sembra essere quella giusta, ma prima di uscire dal tunnel ci vorrà ancora tempo. Tema delicato, quello legato al Covid, che ha visto coinvolte diverse società, Arezzo e Carpi in particolare. Notizia di ieri, tra gli emiliani non ci sono nuovi casi di positività. Buone notizie arrivano anche dal Mantova: Davide Bianchi, l’atleta biancorosso risultato positivo al Covid lo scorso 9 dicembre, ieri è risultato negativo al tampone. Ora per lui sono previsti altri accertamenti e dal primo gennaio potrà tornare ad allenarsi insieme ai compagni, in vista della sfida del 10 contro la Vis Pesaro, la prima del 2021.