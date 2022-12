Calcio Serie C – Mantova, domenica 11 tour al Martelli per bambini e genitori

MANTOVA Il Mantova ha organizzato una giornata speciale per i bambini e le loro famiglie. Cadrà domenica 11 dicembre, in occasione del match casalingo con la Pro Vercelli. Sarà infatti possibile prenotare una visita all’interno del Martelli per genitori e bambini. Il tour comprende: giro di campo, visita negli spogliatoi, nelle panchine e nella sede. Prenotazioni a info@mantova1911.club. Verranno accettate le prime 50 richieste. L’iniziativa è aperta ai genitori di bambini fino ai 12 anni compiuti. Ai bimbi, infine, verrà dato in omaggio un biglietto per la partita.