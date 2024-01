Calcio Serie C – Mantova, mister Possanzini dopo il pari con l’Arzignano: “Niente drammi, può capitare…”

Mantova Complice la sconfitta della Triestina e il pareggio del Padova, per il Mantova, quella di ieri, poteva essere una domenica da incorniciare, in caso di vittoria contro l’Arzignano. Invece i virgiliani non sono riusciti ad andare oltre l’1-1, complice quel gol nel finale di Lakti che ha congelato ancora di più gli oltre 5.000 cuori biancorossi che ieri hanno sfidato il gelo per sperare in un’altra vittoria. Il tecnico del Mantova Davide Possanzini in ogni caso non fa drammi: «Dispiace. Abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione, poi a inizio ripresa siamo calati e abbiamo sofferto un po’. Sono comunque soddisfatto perchè ci abbiamo provato fino alla fine. A mio avviso non è stata una serata storta, ma bisogna dare merito anche agli avversari». Possanzini prova ad individuare i motivi di questo calo, evidente sul piano del gioco della ripresa: «Non penso sia dipeso da un calo fisico o mentale. L’atteggiamento propositivo l’ho sempre visto. Abbiamo commesso qualche errore. Guai a prendere questo pareggio come una sconfitta. Si sbaglierebbe completamente strada. Impossibile pensare di vincere tutte le partite. L’importante è non perdere la nostra identità». In ogni caso il Mantova allunga seppur di poco sulla Triestina e resta invariato il vantaggio sul Padova: «Di buono c’è anche questo, ma non voglio guardare le altre. Bisogna cercar di capire cosa non ha funzionato e lavorare su quello che c’è da migliorare. Dopo un primo tempo come quello di oggi bisognava segnare più di un gol. Peccato. Siamo uomini di sport e bisogna accettare il risultato». Al 68’ triplo cambio, forse quella la svolta della partita con i tre inserimenti che non sono riusciti a incidere più di tanto: «Non penso sia colpa dei cambi – ha commentato il tecnico -. Volevo che la squadra potesse segnare il secondo gol. Chi è entrato ha fatto una buona partita. Semplicemente non siamo riusciti a portare avanti il gioco espresso nel primo tempo. Ai ragazzi – conclude Possanzini – ho detto che per vincere bisogna passare anche da questi risultati». Decimo gol per Galuppini: «Numeri importanti, ma il merito va esteso anche con il resto della squadra che lo mette in condizione di segnare».