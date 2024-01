Al via Parmadanza 2024 con Paul Taylor Dance Company

PARMA Energia e dirompente comunicatività sono i tratti distintivi della Paul Taylor Dance Company che martedì 30 gennaio 2024, ore 20.30 sarà per la prima volta al Teatro Regio di Parma per inaugurare ParmaDanza 2024. Mercuric Tidings ed Esplanade sono le due storiche creazioni di Paul Taylor che rispettivamente aprono e chiudono la serata; al centro del programma, il più recente Somewhere in the Middle, brano del 2022 di Amy Hall Garner.

Mercuric Tidings, creazione del 1982 di Paul Taylor, con i costumi di Gene Moore e le luci di Jennifer Tipton, riporta la complessità delle Sinfonie di Franz Schubert in un disegno geometrico, che i tredici danzatori attraversano dando l’idea di un caos organizzato, in una velocità sempre più accecante, al limite della collisione. Una vera e propria musica visiva.

La pura gioia di danzare è il messaggio di Somewhere in the Middle, brano del 2022 di Amy Hall Garner con le scene di Donald Martiny, i costumi di Mark Eric e le luci di Christopher Chambers, che si sviluppa su una selezione di brani jazz che include i più importanti artisti dal ‘900 in poi, tra Count Basie, Sarah Vaughan, Duke Ellington, Wynton Marsalis, e Bill Evans.

La quotidianità diventa danza in Esplanade (letteralmente “passeggiata”), coreografia di Paul Taylor del 1975 divenuta un classico della danza moderna. Ispirato dalla vista di una ragazza in procinto di prendere l’autobus, il coreografo, trasforma in danza movimenti comuni come camminare, correre, cadere, scivolare, stare in piedi, per conferire, sulle musiche di Johann Sebastian Bach (il Concerto per violino in Mi maggiore e il Concerto per due violini in Re minore), una dimensione ritmica al nostro vivere quotidiano.