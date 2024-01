Calcio Promozione – L’Asola riparte di slancio e affonda il Cellatica con le reti firmate Bu&Bu

Asola Un grande Asola inaugura il girone di ritorno battendo 2-0 il Cellatica, prendendosi così la rivincita della sconfitta incassata all’esordio e confermandosi in zona play off. Un successo strameritato, quello dei biancorossi, che hanno concesso in pratica un solo tiro in porta ai bresciani – il dubbio rigore concesso in avvio di ripresa – per poi colpire due volte con azioni fulminee. Insomma, non c’era modo migliore per iniziare il nuovo anno.

Parte subito forte la squadra di Franzini, che al primo affondo crea scompiglio nell’area ospite con il cross di Spagnoli sul secondo palo per Di Mango, il cui diagonale viene respinto con affanno da un difensore. Al 12’ Cigala è costretto a lasciare il campo per la frattura del setto nasale rimediata in uno scontro fortuito con Di Mango: entra Zaglio. Al 15’ contatto sospetto in area bresciana: la carica su Di Mango sembra irregolare, ma l’arbitro lascia correre. Al 23’ ci prova Buonaiuto con un diagonale che manda il pallone a fil di palo. Al 27’ si vede il Cellatica in contropiede: Spagnoli respinge in scivolata la conclusione di Masperi. Asola vicina al gol al 39’: Buonaiuto centra per Burato, che di testa manda la sfera all’incrocio, ma il portiere ci arriva in volo.

La ripresa si apre con il penalty concesso al Cellatica per un dubbio fallo su Masperi (al 55’): calcia l’ex Inter Sinigaglia e Marcolini compie il miracolo. Gol sbagliato, gol subito: la vecchia legge del calcio colpisce ancora. Due minuti dopo, infatti, Buonaiuto smarca in rovesciata Burato, che insacca sul primo palo. La squadra biancorossa difende il vantaggio con i denti e colpisce in contropiede. All’89’, Buonaiuto costringe Russo a salvarsi in angolo. Ma il portiere bresciano non può nulla al 94’, quando lo stesso Buonaiuto raccoglie l’assist del neoentrato Galante e insacca la rete del 2-0. Finisce così con lo “Schiantarelli” in festa per un’altra bella giornata di calcio coronata dal successo della squadra locale.

RISULTATI 1a GIORNATA DI RITORNO

Asola-Cellatica 2-0

Borgosatollo-Cividatese 1-0

Sported Maris-La Sportiva Ome 3-0

Sporting Brescia-Lodrino 1-1

Rezzato Dor-San Lazzaro 0-1

Vighenzi-San Pancrazio 2-1

Orsa Iseo-Suzzara 4-0

Vobarno-Union Team Marmirolo 3-0