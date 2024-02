Pallavolo serie A3 – Gabbiano in campo domani a Pavia. Obiettivo tre punti contro il Garlasco

Mantova Dopo due partite consecutive al PalaSguaitzer, il Gabbiano torna a giocare in trasferta. Domani farà visita al Moyashi Garlasco, in quel di Pavia (ore 16). Sulla carta la capolista parte favorita contro la decima in classifica, e tra l’altro anche all’andata ha vinto con un netto 3-0 tra le mura amiche, ma le gare fuori casa, si sa, nascondono sempre insidie, tanto più che da oltre un mese coach Serafini non ha a disposizione il giocatore di punta, l’opposto Novello. E anche Parolari non è ancora al top. Si conta di averli a disposizione per la sfida della settimana prossima in casa con Mirandola. Obiettivi opposti per il Top Team, che già pensa ai play off conquistati matematicamente, e per il Moyashi, che uscito con 2 punti dalla sfida con la corazzata San Donà torna a concentrarsi sull’obiettivo salvezza, puntando a fare uno… scherzetto alla capolista. Sfida del cuore per il mantovano Matteo Pedroni, innesto spesso decisivo per i neroverdi nella striscia di tre vittorie consecutive di questo girone di ritorno.