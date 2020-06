Volley B maschile – L’E’ Più Viadana resta di casa a Mazzani ma saluta Allesch e Vecchi

VIADANA E’ tempo di saluti in casa Viadana. Dei propositi di ritiro di Riccardo Chiesa abbiamo già detto. L’opposto, bandiera e punto di riferimento del team rivierasco, è alle prese con problemi fisici e a 39 anni sembra davvero deciso a prendere questa decisione; la dirigenza farà comunque il possibile per farlo tornare sui suoi passi, considerato che, nonostante gli acciacchi, è elemento che sa tenere unito il gruppo e fare ancora la differenza sotto rete. Anche Piero Allesch e Marcello Vecchi non giocheranno nella prossima stagione a Viadana. Il primo, schiacciatore, per problemi di famiglia ritorna nella sua Trieste; mentre il secondo, palleggiatore, ha deciso di andare a giocare in un’altra squadra, dove possa ricoprire il ruolo di titolare.

Ad oggi, dunque, il roster del Viadana affidato ai confermati allenatori Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi può contare su Alberto Bellei (palleggiatore), Nicolò Colella (opposto), Emanuele Bertoli, Stefano Carotti e Nicola Grassi (martelli), Davide Bassoli, Matteo Caramaschi, Alessandro Chiesa e Manuel Maggi (centrali), Luca Carnevali e Mentore Daolio (liberi).

Per quel che concerne il budget a disposizione della società, tema sempre spinoso di questi tempi, il presidente Valeriano Rossi è impegnato a verificare quanti degli sponsor resteranno: qualcuno ha già fatto sapere che non darà più il suo contributo e altri ridurranno il loro apporto. Discorso che vale principalmente per la Padania E’ Più alimenti di Casalmaggiore, che sarà ancora lo sponsor principale del team rivierasco. Per quanto riguarda, invece, l’impianto nel quale il sestetto rivierasco giocherà le sue gare casalinghe, a meno di sorprese sarà ancora quello di Mezzani Inferiore in provincia di Parma.

Uno sguardo fuori provincia. Nel Parmense scompare il Busseto degli ex Viadana Andrea e Daniel Codeluppi, nell’ultima stagione avversario di Gabbiano ed E’ Più nel girone B della serie B: ha ceduto il titolo sportivo all’Energy Parma, che si rinforza col martello ex Top Team Alessandro Magnani (ultima stagione in A2 a Reggio Emilia) e con il centrale Andrea Miselli, sempre dal Reggio Emilia, che sembrava potesse approdare al Gabbiano per sostituire Emiliano Giglioli, il quale, come è noto, ha deciso di appendere le ginocchiere al fatidico chiodo.