Calcio serie C – Mercoledì 8 giugno al “Martelli” giornata dedicata ai club affiliati

Mantova Se la prima squadra è già ferma da oltre un mese, il Settore Giovanile del Mantova invece non conosce soste. Il vivaio biancorosso è ancora in piena attività e di fatto lo sarà anche nel corso dei mesi estivi con il Camp, che partirà dal 13 giugno. Qualche giorno prima, mercoledì 8, ci sarà invece una grande festa organizzata dall’Acm per le società affiliate al club di viale Te, vale a dire Sporting Pegognaga, Porto, Mantovana, Quistello, Sporting Club, Associazione Calcio Due Ponti e Polisportiva Bagnolese. Una giornata di festa per tutti i ragazzini da passare allo stadio “Martelli”, il tempio del calcio mantovano.

«Siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi due anni – ha spiegato il responsabile del vivaio biancorosso, Tommaso Mari – il nostro vivaio è cresciuto e posso dire che ci sono in ballo nuovi progetti per la prossima stagione con altre squadre». Tornando alla festa dell’8 giugno, saranno presenti anche alcuni giocatori della prima squadra biancorossa. Un’occasione per vedere da vicino professionisti veri, ma non solo. Durante il pomeriggio ci sarà anche un concorso dedicato a genitori e figli associato a una lotteria. Chi riuscirà a segnare un calcio di rigore a un giocatore della prima squadra avrà la possibilità, durante la prossima stagione, di vivere una trasferta in compagnia della prima squadra.