500 milioni per le aziende di traporto

MANTOVA Ammontano a 500 milioni i contributi totali a disposizione delle aziende di traporto contenuti nel decreto “Aiuti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio. “Siamo in attesa dell’emanazione della circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate per poter usufruire del credito di imposta – spiega il presidente della sezione trasporti Mario Beschi – ma siamo soddisfatti del risultato ottenuto grazie soprattutto ad Anita e Confindustria”. Nel corso del seminario organizzato da Confindustria Mantova, tenuto da Cristian Bertellini, a cui hanno partecipato circa 30 imprese associate, si è parlato anche dei nuovi adempimenti per le imprese trasporto conto terzi, quali ad esempio la dimostrazione del requisito di stabilimento. “Le imprese che già esercitano l’attività devono aggiornare i propri dati sul requisito di stabilimento mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentarsi contestualmente all’aggiornamento annuale dell’idoneità finanziaria, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto (8 aprile 2022)”.

Fra gli altri argomenti trattati le infrazioni che possono portare alla perdita “dell’onorabilità” e il nuovo sistema di calcolo del fattore di rischio per l’impresa di trasporti, disposizioni dell’unione Europea entrate in vigore nei giorni scorsi. “La normativa è particolarmente complessa e delicata, consigliamo quindi alle aziende, anche non associate, di rivolgersi agli uffici di Confindustria Mantova per chiarimenti ed assistenza”.

Lunedi 30 maggio in modalità Webinar alle ore 17,00, la sezione Trasporto di Confindustria Mantova ospiterà il Segretario Generale di Anita Confindustria (Associazione Nazionale imprese trasporti Automobilistici), Giuseppina Della Pepa e l’avv. Arturo Amore per affrontare la delicata clausola del Fuel Surcharge, ovvero la clausola di adeguamento del prezzo del gasolio e i provvedimenti del Decreto Ucraina Bis, che le associazioni sono finalmente riuscite ad ottenere dal Governo, oltre al fondamentale tema dei contratti di trasporto scritti e verbali.