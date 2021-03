Calcio Serie C – Mille non più mille: Imolese-Mantova vista da Chiara

MANTOVA Imolese-Mantova.

Ivan, tifoso gentile, scrive “Forza ragazzi, rispettate le nostre maglie”.

C’è invece chi, dopo tante delusioni, non riesce a farsi passare rabbia e pessimismo.

Paolo “Domenica a m’è restà la sena in sal stomac”. Roberto “Ormai gli altri ci aspettano, con un certo ottimismo, per fare punti”.

E al gruppo social che chiede “La colpa è tutta di Troise?” Stefano risponde secco “Vedete voi”.

Eppure, come ogni volta, i tifosi incitano e sono “quasi” fiduciosi.

Maria Rita “Assolutamente vincere… speriamo… Oggi dovete mettercela tutta!”; Aurelia “Dai, dai, dai!”; Mi Andrea “Facciamo resuscitare i nostri!”; Giuseppe “Forza Mantova!”; Fabrizio “Dai, portiamo a casa questi tre punti scaccia crisi! Mai molar!”. Ad Antonio oggi non interessa vincere e convincere “Importante per adesso è vincere, il convincere e la fiducia ritorneranno solo… con la vittoria!”. C’è chi si accontenterebbe. Davide “Preghiamo… Firmerei subito per un pari” e chi, come Stefano, si affida a un’entità superiore “Che Dio ce la mandi buona. Per una volta”.

Inizia. Al 7’ Moreno grida “Goooooooooolll, Grande Gucciooooooo”, Laura “Siiiiiiiiiiiiiiii”, Aurelia “Avanti tutta!”.

Al 22’ Zanandrea di testa. 2 a 0. Aurelia “Evvai!”, Moreno “Seeeeeeeeee!”.

Al 24’ Di Molfetta realizza il rigore. Leonardo, poetico, “Lampi di primavera!”.

Finisce il primo tempo. Dominio assoluto del Mantova. Imolese imbarazzante.

I tifosi tirano sospiri di sollievo. Davide e Rudy “Bravi! L’era ora. Ta fat!”, Maria Rita “Avanti così!”.

Al primo minuto del secondo tempo segna anche Cheddira. Massimo “Dai! 37 punti. Forza Mantova!”, Leonardo “Quasi salvi!”, Paolo “Oggi dopatissimi!! To madar, si cor!!”

Quando all’82’ l’Imolese accorcia le distanze nessuno si scalfisce.

E finalmente, al 90’ il primo gol in maglia biancorossa di Zigoni. Carlo “Vai, Zigo!!”, Carmen “Forza Cobra, è solo l’inizio”, Davide “Zigogol”.

Finisce 5 a 1 con i nostri in abbracciati felici in cerchio in mezzo al campo. Anche i tifosi sono felici, ma molti col dent alvà.

Fabrizio “Alleluia, alleluia. Una partita giocata con grinta!”, Nicola “Vittoria importante per la squadra e per calmare un po’ l’ambiente”, Ivan “Dopo un po’ di tempo… ’Na gioia!”, Davide “Finalmente si è rotto l’incantesimo maligno”.

C’è chi fa fatica a “perdonare”. Davide “Non si dimenticano con una vittoria le ultime sei partite vergognose! La salvezza resta il nostro traguardo, ma le figuracce non si possono tollerare”, Martina “Una cosa è certa: prestazioni indecorose come quest’anno, a Mantova non si sono mai viste”, ma Silvia è più conciliante “Forse dobbiamo crescere anche noi tifosi. Complimenti ragazzi, bella risposta alle nostre critiche!”

Perché quando si vince si ha sempre ragione e si riesce a guardare avanti con cauto ottimismo.

Valter “È finita 5 a 1 per noi. Non autogufiamoci!”, Ettore “Oggi ho visto lo spirito giusto, combattivo su tutte le palle. I tifosi vogliono semplicemente questo!”, Dan “Piazzati tutti nel proprio ruolo. Pressing e cattiveria.. È stato uno spettacolo”, Maria Rita “Uniti si vince!”, Carla “Finalmente!”, Ettore “Ora continuità”, Giampaolo “Forza Mantova, sempre. Nel bene e nel male”.

Alberto “Calma con i peana. Di squadre scarse come l’Imolese non ce ne sono molte…”, Enzo “Non eravamo brocchi prima, nemmeno fenomeni adesso; probabilmente il mister ha aggiustato il tiro”.

Mantova abbonato alla “manita”, è la terza cinquina che cala.

Freudiano “Senza mezze misure”, Renata “Ma troppi! Non potevamo tenerne tre di riserva?”, Chiara “O manita o… Niente!”, Luca “Squadra incomprensibile!”, Zeno “Questa è una squadra di vagabondi, che quando vogliono si impegnano”, Maria Rita “Ripartenza!”.

Si riparte già mercoledì ad Arezzo.

Mi unisco a Daniela nel dire “Continua così. FORZA MANTOVA!”

Però senza false illusioni. Col Mantova non si possono avere.