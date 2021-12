Calcio Serie C – Mantova, Galderisi debutta con un pari a Vercelli (1-1)

VERCELLI Il primo Mantova targato Galderisi rimedia un pareggio quasi insperato in casa della Pro Vercelli. Dopo un buon avvio, i biancorossi vanno sotto al 18′ con Della Morte e non riescono a reagire. Nel secondo tempo, sotto una nebbia sempre più fitta, fiammate da una parte e dall’altra. Il Mantova colpisce una traversa con Guccione, che all’84’ firma l’1-1. Nei minuti di recupero viene annullato per fuorigioco l’1-2 di Gerbaudo. In definitiva solito Mantova, ma il punto non è da disprezzare. Martedì alle 18 al Martelli arriva il Legnago per l’ultima gara del 2021.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Silvio Piola di Vercelli. Il Mantova, con il nuovo allenatore Galderisi in panchina, cerca punti salvezza in casa della Pro Vercelli. Anche i piemontesi hanno cambiato di recente la guida tecnica, affidandosi a Lerda (subito vittorioso a Fiorenzuola). Il Mantova non può contare sugli infortunati Zibert, Bertini, Pilati e Pedrini. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

PRO VERCELLI-MANTOVA 1-1

PRO VERCELLI (4-4-2): M. Rizzo; Clemente, Masi, Auriletto, Crialese (88′ Bruzzaniti); Della Morte, Vitale (55′ Awua), Emmanuello, Iezzi (59′ Macchioni); Rolando, Bunino. A disp.: Valentini, Scali, Carosso, Sangiorgi, Louati, L. Rizzo, Bresciani, Erradi. All.: Lerda.

MANTOVA (4-2-3-1): Marone; Bianchi (58′ Pinton), Checchi, Milillo, Panizzi; Messori (73′ Militari), Gerbaudo; Piovanello (73′ Fontana, Guccione, Zappa (73′ Silvestro); De Cenco (37′ Paudice). A disp.: Tosi, Marinaro, Darrel, Bucolo, Rihai, Esposito, Vaccaro. All.: Galderisi.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (assistenti: Lalomia di Agrigento e Grasso di Acireale)

RETI: 18′ Della Morte, 84′ Guccione

NOTE: Ammoniti: Vitale, Lerda (mister Pro Vercelli), Auriletto, Iezzi, Rolando, Panizzi. Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 2′ + 5′

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

95′ Gol annullato di Gerbaudo per fuorigioco. Gioia strozzata tra i biancorossi. Espulso dalla panchina il preparatore del Mantova Palazzari.

90′ Cinque minuti di recupero.

90′ Sulle ali dell’entusiasmo il Mantova prova a vincere: tiro a giro di Fontana che sfiora il palo opposto.

84′ Pareggio del Mantova!!!!! Nella nebbia Guccione infila Rizzo con un diagonale.

78′ Mantova vicino all’1-1 con Gerbaudo anticipato da Rizzo in uscita.

73′ Tre cambi per il Mantova: escono Zappa, Messori e Piovanello, entrano Fontana, Militari e Silvestro.

71′ Troppo debole la spinta del Mantova, che una volta giunto in area vercellese non riesce a impensierire Rizzo.

70′ Rasoterra di Emmanuello, Marone para in due tempi.

65′ Cross insidioso di Guccione, Rizzo alza in angolo. Nulla di fatto dalla bandierina.

63′ Ci prova Awua dalla lunga distanza ma non inquadra lo specchio. La partita vive di fiammate.

60′ Mentre la visibilità si fa sempre più limitata, la Pro Vercelli si fa pericolosa in area biancorossa ma l’azione sfuma.

58′ Bianchi non ce la fa a proseguire. Al suo posto Pinton.

53′ Clamorosa traversa di Guccione con un missile da fuori area!!!

51′ Nebbia sempre più fitta.

48′ Subito la Pro vicina al raddoppio con Vitale di controbalzo. Tiro potente ma palla fuori.

46′ Si ricomincia. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ + 2′ Il primo tempo si chiude qui. Buona partenza del Mantova, ma poi la Pro Vercelli segna e si fa preferire. A tra poco per la ripresa.

45′ Della Morte prova a sorprendere Marone dalla trequarti, ma il portiere indietreggia e abbranca la sfera. Intanto sono due i minuti di recupero.

44′ Intanto aumenta la nebbia.

42′ Il primo tempo si avvia alla conclusione senza una reazione convincente del Mantova.

37′ Primo cambio forzato per Galderisi: De Cenco, toccato duro, è costretto a cedere il posto a Paudice.

35′ Gol annullato a Rolando per fuorigioco. Intanto cominciano i primi cori di contestazione da parte dei (pochi) tifosi mantovani presenti.

32′ Tutto ok per l’esterno biancorosso, il gioco riprende.

31′ Piovanello a terra, entra lo staff medico del Mantova.

28′ Punizione dal limite di Guccione. La posizione è favorevole ma la palla colpisce la barriera.

23′ Contropiede della Pro non sfruttato a dovere. Mantova in difficoltà.

21′ Ancora piemontesi in avanti con Rolando che ci prova da fuori area, ma spara alto.

18′ Pro Vercelli in vantaggio con Della Morte, che riceve palla in profondità, aggira Marone in uscita dall’area e, pur in posizione defilata, infila la palla in rete.

13′ Risponde la Pro Vercelli con Bunino che difende bene il pallone, si gira e calcia in porta, Marone si rifugia in angolo.

9′ Già due corner per i biancorossi, protagonisti di un buon avvio.

6′ Subito occasione per il Mantova con De Cenco che si trova tra i piedi un pallone invitante ma spara sul portiere. Un difensore locale allontana in fallo laterale.

La Pro ha battuto il calcio d’inizio. Partita cominciata.

I giocatori del Mantova riuniti attorno a Galderisi per darsi la carica. E’ già una novità.

Leggera foschia al “Silvio Piola” di Vercelli, temperatura di -1°C. Si attende l’ingresso delle squadre.