Calcio Promozione – Castellana, è fatta per Dieng. Cobelli pensa alla Voluntas: “Finiamo l’anno in bellezza”

Castel Goffredo E’ ufficiale. Il centrocampista Balla Dieng è un nuovo giocatore della Castellana, che domani gioca la sua ultima partita del girone d’andata ospitando la Voluntas Montichiari. La società biancazzurra l’ha prelevato dal Castiglione per puntellare un organico finito spesso in sofferenza a causa degli infortuni. Dieng si è allenato ieri agli ordini di mister Cobelli e domani sarà a disposizione. Si tratta di un rinforzo importante per i goffredesi nel settore nevralgico del campo.

La Castellana ha potuto finalmente lavorare regolarmente in questa settimana, dopo una serie di impegni ravvicinati che si è conclusa domenica scorsa con il pareggio a reti bianche nel derby di Suzzara. Con i suoi 18 punti occupa la nona posizione in classifica, un gradino sopra la zona play out, ma a sole tre lunghezze dal secondo posto del Rezzato. La Voluntas, per contro, si presenterà al Comunale con una classifica precaria (13 punti), ma forte del secco 4-1 rifilato a La Sportiva Ome. «Ci aspetta una gara molto importante – afferma Cobelli – dobbiamo vincere per sistemare la classifica dal momento che abbiamo perso per strada qualche punticino e non siamo certo al sicuro, anche perchè la classifica è molto corta. Giochiamo in casa l’ultima partita dell’anno ed è, questa, una motivazione in più per dare il massimo».

«Dobbiamo affrontare la Voluntas con attenzione e il giusto atteggiamento – prosegue il tecnico della Castellana – per evitare brutte sorprese. Avremo di fronte un avversario motivato e rinfrancato dalla rotonda vittoria di domenica scorsa, deciso a fare risultato per uscire dalle zone basse di classifica. Ma per noi sarebbe di vitale importanza conquistare l’intera posta prima della sosta. Che, per quanto ci riguarda, capita a puntino perchè mi consentirà di recuperare i giocatori ora indisponibili. Non ho ancora deciso la formazione di partenza dato che c’è qualche giocatore acciaccato, conto di recuperarne qualcuno per domenica».