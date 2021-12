Basket serie A2 m – Di Carlo: “Staff, l’esito della gara a Biella dipende solo da noi stessi”

Mantova Nella grande maggioranza dei casi gli allenatori utilizzano due frasi preconfezionate nel presentare gli avversari che si apprestano ad affrontare. Se la squadra rivale è reduce da una vittoria la si teme perché “è in fiducia”; se invece è reduce da una sconfitta si è preoccupati perché “è ferita e avrà voglia di riscatto”.

Se tanto ci dà tanto gli Stings, reduci da sette sconfitte consecutive, dovrebbero intraprendere la trasferta la Biella con talmente tanto desiderio di riscatto che è difficile da contenere. Biella, dal canto suo, dopo un filotto di sconfitte ha conquistato la sua prima vittoria stagione proprio domenica scorsa. Quelle di Mantova e Biella sono quindi due condizioni di partenza talmente anomale che rendono impossibile qualunque pronostico, perché la partita potrebbe davvero terminare con qualsiasi risultato. La Staff si rialzerà contro un avversario sulla carta abbordabile oppure crollerà sotto il peso dell’aspettativa di dover vincere a tutti i costi? Biella sfrutterà l’entusiasmo per la prima vittoria e lo unirà a quello di giocare in casa per tentare il definitivo rilancio oppure la vittoria è stata un fuoco di paglia? Tra solo ventiquattrore tante di queste domande otterranno risposte.

«Abbiamo vissuto una settimana molto intensa per continuare a lavorare al meglio, credendoci e rimanendo uniti, così riusciremo a risollevarci – sottolinea coach Gennaro Di Carlo – Primo step è ritornare a vincere e poi dare continuità di risultati. Biella ha sempre lottato punto a punto ed è una squadra che ha chiaro che cosa deve fare quest’anno. È una formazione che non molla mai per 40 minuti, di ritmo e con due americani eccellenti, quindi è un avversario da approcciare con molto rispetto. L’esito della partita dipenderà da noi, dalla nostra capacità di rimanere nel match con la testa per 40 minuti, anche quando le cose non andranno sempre bene. Dovremo rimanere quindi concentrati e allora ci porteremo a casa la vittoria».

Intanto sono stati fissati i recuperi delle gare rinviate nelle scorse settimane: mercoledì 22 Pistoia-Capo d’Orlando (ore 20.30) e giovedì Apu Udine-Reale Mutua Torino (ore 19.30).

Leonardo Piva