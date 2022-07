Calcio serie C – Terracciano, Yeboah e Pierobon. Mantova, la linea verde è gialloblù

Mantova Ancora nessuna notizia ufficiale di mercato in casa Mantova. Oggi 1° luglio inizia ufficialmente la sessione estiva e di fatto anche la nuova stagione. L’11 luglio i biancorossi daranno ufficialmente il via all’estate lavorativa. Si partirà con le visite mediche e poi qualche allenamento in città prima del ritiro estivo a Storo. Con quali ed esattamente quanti giocatori potrà lavorare mister Corrent, ancora non si sa. Da qui all’11 comunque qualcuno sicuramente arriverà. Tra questi ci saranno due giovani della Primavera del Verona, Il primo è Christian Pierobon centrocampista centrale 2002, che lo scorso anno è stato chiamato quattro volte in prima squadra nei match contro Salernitana, Spezia, Fiorentina ed Empoli. Nel campionato Primavera 1 è sempre stato tra i protagonisti. Per lui tre gol: uno al Sassuolo e doppietta nella gara contro la Sampdoria. Si parla un gran bene di lui, ma anche del giovane attaccante ghanese Philip Yeboah. Per lui lo scorso anno 12 gol nel campionato Primavera e un finale di stagione poco fortunato con poche presenze. Ci sarà, ma non da subito, anche il 2003 Filippo Terracciano, terzino destro, ma all’occorrenza anche centrocampista, di grande prospettiva. Il Verona lo seguirà da vicino in più di un’occasione. Figlio d’arte dell’ex Mantova, Antonio Terracciano. Tra i giovani scaligeri è sicuramente tra i più promettenti. Per lui è stata un’estate ricca di soddisfazioni. Fino a martedì era impegnato con la Nazionale Under 19, che purtroppo ha perso in semifinale contro l’Inghilterra e domenica partirà con la prima squadra del Verona, per il ritiro estivo. Mister Cioffi lo vuole in rosa per valutarlo insieme ai grandi. Ma in accordo con la proprietà, il giocatore terminato il ritiro raggiungerà il Mantova e l’anno prossimo giocherà con la maglia biancorossa. L’accordo è stato trovato ufficialmente ieri con il vertice tra il ds Battisti e il responsabile del vivaio del Verona, Margiotta. Per Terracciano 31 presenze in Primavera e 2 convocazioni in prima squadra contro Spezia e Napoli. La speranza del Mantova, ma anche del Verona, è di trovare dei giocatori che possano continuare a crescere tecnicamente, in un contesto differente rispetto a un campionato giovanile, pur sempre di livello. Avranno sicuramente spazio e dovranno inserirsi in un gruppo con giocatori d’esperienza. A tal proposito nel week end potrebbe sbloccarsi il nodo Monachello. La società confida di avere delle novità tra oggi e domani e intanto monitora da vicino la situazione di Tumminello, con cui c’è già stato un contatto. Intanto martedì 5 luglio sarà la giornata di De Francesco. Il regista ex Avellino sarà in città per firmare il contratto con il Mantova e avrà modo di prendere confidenza con il nuovo ambiente di lavoro. La rivoluzione biancorossa inizia così.

Tommaso Bellini