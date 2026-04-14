Pallavolo femminile – L’Ngs Porto festeggia la vittoria del titolo provinciale U14

Mantova Grande festa per l’Ngs Porto domenica scorsa in seguito alla vittoria del titolo Provinciale Under 14, contro la compagine di Pe-Go Volley, per 3-1. Partita combattuta che vede i primi due set dominati dalle ragazze di Ngs Porto (25-10 e 25-16). Nel terzo parziale cresce il Pego Volley e si aggiudica il set (19-25), e anche il quarto è molto combattuto: termina 25-21 con la vittoria della squadra portuense, guidata dai coach Pintaudi, Bottani e Pinotti e supportata dal dirigente Martini. Vittoria specchio di una stagione ricca di prestazioni di alto livello, forti anche dell’esperienza maturata partecipando al campionato di Seconda Divisione. Grande entusiasmo per le atlete, gli allenatori, la società e i genitori delle ragazze che hanno riempito il palasport di Cerese. Oltre al titolo Under 14, l’Ngs ha conquistato il secondo posto provinciale Under 18 e la semifinale provinciale Under 16. Una stagione che testimonia la continua crescita del settore giovanile di Ngs Porto, sotto la guida del presidente Stefano Trazzi, della responsabile del settore giovanile Gloria Mulatti e del direttore tecnico Nicola Bolzoni. La società sta portando avanti con grande dedizione un progetto sportivo solido, che valorizza il talento giovanile e promuove i valori fondamentali dello sport, come il lavoro di squadra, il rispetto e la determinazione. Il prossimo weekend segnerà un momento importante per il gruppo: prenderà infatti il via il percorso regionale per le campionesse provinciali Under 14.